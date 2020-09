Az ország legjobbjai között fotóriporterünk, Török János

A koronavírus miatt a tervezettnél hónapokkal később, zárt körben kedden adták át a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat díjait a budapesti Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. Fotóriporterünk, Török János öt díjat hozott el.

– Nem is számítottam díjra, egy felvételemben reménykedtem, amelyiket tizenéves fiatalokról készítettem. A srácok úgy fociztak a pályán, hogy körülöttük több, mint 10 hektáron égett a nádas – mondta a Délmagyarország fotóriportere, Török János kedden este miután átvette a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat díjait a pályázat fő támogatójának kiállítótermében, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A járványhelyzetre való tekintettel a szokásos, nyilvános díjátadóval egybekötött kiállításmegnyitó elmaradt. A díjazottak az elismerést zárt körben vették át.

Tarolt kollégánk

Mint megírtuk, kollégánk sport, természet és tudomány kategóriában első, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriában második helyet ért el, emellett ő kapta a legjobb kollekcióért járó Munkácsy Márton-díjat, valamint a tavalyhoz hasonlóan idén is ő lett a megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter.

A csapat küzdelmei

– Sportfotósként egyáltalán nem vagyok jó, az egy külön műfaj, szeretni kell, anélkül nem megy. De ilyen a természet, a társadalomábrázolás és a többi kategória, műfaj is. A dóci focicsapat viszont azonnal magával ragadott. Nem kifejezetten sport, inkább a csapat küzdelmeit mutatja be, és azt, hogy igazából jól érzik így is magukat. Egy évig jártam vissza hozzájuk, és bár nem vagyok technikafüggő, ide kiváló felszerelés kellett: nagy fényérzékenységű objektív és gyakran 12000 ISO-nál magasabb értékkel kellett fotózni, mert olyan sötétben edzenek, hogy harminc méterről alig látni a kaput – magyarázta a sorozat elkészítésének körülményeit.

Zárt körű díjátadó

A kedd esti zárt körű díjátadóról kép- és hangfelvétel készült, ami a Capa Központ és a Magyar Sajtófotó honlapján (www.sajto-foto.hu) megtekinthető lesz. A kiállítás az első napon, szeptember 9-én, szerdán, 11 és 19 óra között díjmentesen látogatható. A tárlat november 15-ig tekinthető meg keddtől péntekig 14 és 19 óra, szombat, vasárnap 11 és 19 óra között.