„Elveszítik” a régi könyveket, bárki lehet a gazdájuk

Elindult a városi könyvtár ,,Veszíts el egy könyvet!” akciója. A kóbor könyveket a város különböző pontjain „veszítették el” a szervezők. Abban bíznak, hogy olyanok találják majd meg az olvasmányokat, akiknek örömet okoznak.

– Az orosházi könyvtár indította el ezt a kezdeményezést Magyarországon, ehhez csatlakoztunk mi is. A könyvtár polcainak is véges a befogadóképessége, tehát ha új könyveket vásárolunk, akkor bizonyos könyveket le kell vennünk a polcról. Ezek egyébként egyáltalán nem rossz könyvek, csak lehet, hogy kicsit el vannak használódva, megjelent egy újabb kiadásuk, vagy egy időben nagyon népszerűek voltak, de ma már kevesebben keresik. Ezeket a könyveket nem szeretnénk kidobni, ez az akció pedig egy kiváló lehetőség, hogy eljussanak az olvasókhoz – avatott be a részletekbe Illés Péter, a könyvtárt is magában foglaló Csongrád Információs Központ vezetője.

A ,,Veszíts el egy könyvet!” akcióban országosan már több ezer példány cserélt gazdát, a helyi szervezők is abban bíznak, hogy sikeres lesz ez a kezdeményezés. A most „elveszített” könyvekkel városszerte, a Heringerteleptől a Bökényig lehet találkozni, első körben harminc példányt szórtak szét Csongrádon a könyvtárosok.

A könyvek javarészt gyermekkönyvek, mivel április 2-a a gyermekkönyvek nemzetközi napja.

– A kitett könyvek nagy része gyerekkönyv, mivel egyrészt ezek annyira nem is avulnak el, inkább elhasználódnak, másrészt pedig hamarosan itt van a meseírás és a gyermekkönyvek nemzetközi napja, ezért is gondoltuk, hogy ilyen könyvekkel örvendeztetjük meg az embereket – fogalmazott Illés Péter.

Mint megtudtuk, az elveszett könyvek további sorsa a megtalálókon múlik: ha tetszik nekik az adott kötet, akkor nyugodtan megtarthatják, nem kell visszavinni a könyvtárba, ha pedig nem tetszik, akkor akár tovább is ajándékozhatják vagy újra „elveszíthetik”.

– A cél, hogy eljusson egy-egy könyv ahhoz, akinek az tetszik. Mi elveszítettük, ha valaki megtalálta és szereti azt a könyvet, akkor tartsa meg, ha pedig nem, akkor veszítse el ő is – bátorított a könyvtár vezetője.

A szervezők eddig pozitív visszajelzéseket kapnak, közösségi oldalukon szívesen fogadnak további képeket is a szerencsés megtalálóktól. Ha lesz rá igény, akkor további, más műfajú könyvek elvesztésével is készülnek a könyvtárosok.