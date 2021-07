Kedden indul a Muzsikáló udvar Szegeden

Igényes szórakozást kínáló, változatos műsorral várják a zenebarátokat a szegedi városháza egyedi hangulatú udvarán, ahol az idén is megrendezik a Muzsikáló Udvar címet viselő programsorozatot – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A hangversenyek sora kedden este a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult kamaraegyüttesek koncertjével indul. Színpadra lép a Szegedi Szimfonikus Zenekar Fúvósötöse, a Giovani Artisti Vonósnégyes és a Tisza Kvintett, szólót játszik Somogyi Júlia fuvolaművész.

Július 30-án a Deák Big Band az ősszel megjelenő On the Sunny Side of the street címet viselő lemezének anyagából játszik koncertjén. Az est vendégeinek – Szirtes Edina Mókusnak, Tabatabai Nejad Flórának és Frankie Látónak – köszönhetően extra produkciókra és meglepetésekre is számíthat a közönség. Augusztus elsején Hubay Jenő 1898-ban komponált Gyermekjelenetek hegedűre és zongorára című ciklusát mutatják be. Augusztus 3-án a Pár-beszéd című zenés irodalmi esten Grecsó Krisztián válogat friss, szegedi írásaiból.

A prózákra Dés László szaxofonja és Dés András ütőhangszerei válaszolnak. Augusztus 5-én a szegedi Fool Moon is visszatér, és bemutatja Maradunk című produkcióját.