Reneszánszukat élik a napsugaras házak – Látványos galéria

A napsugaras házakról nem a 21. század jut az eszünkbe, de lehet, hogy ez változik, az utóbbi években ugyanis egyre több új építésű házon tűnik fel a motívum valamilyen formában. Szakemberrel beszélve kiderült: nem ördöngösség a napsugaras homlokzatot elkészíteni, ha a mester kreatív. „Isten szöme” úgy tűnik, tovább figyeli Alsóvárost.

Az anyaország több részén, például Erdélyben is használták a napsugaras motívumot, amit ma elsősorban Alsóváros házairól ismerünk. Felsővároson már csak mutatóban maradt régi épület napsugaras oromdísszel, Móravároson sem sokat találunk. 2004-ben készült utoljára lista, akkor 68 ilyen ház állt még a városban. Azóta ezek egy része már nincs meg – feltűnt viszont a napmotívum új helyeken.

Isten szeme a homlokzaton

– A motívum mintája a sugárzó istenszem volt a barokk kori oltárok fölött. Bálint Sándor néprajzkutató szerint ezt az istenszemet védő céllal rakták ki a házak homlokzatára

– beszélt a Szegeden jól ismert motívumról Bárkányi Ildikó néprajzkutató, a Móra Ferenc Mú­­zeum főmuzeológusa, általános igazgatóhelyettese. Mágikus védőerőt tulajdonítottak neki, úgy tartották, távol tartja a gonoszt, az ártó szándékot – védelmet jelentett a néphit szerint járványoktól, például a pestis idején is. „Isten szömét” láthatjuk az alsóvárosi templom ol­tára fölött is.

A 2004-es összeírás óta hivatalos lista nem készült, mennyi áll még az akkori 68 napsugaras házból, de nemcsak nekünk, a néprajzkutatóknak is feltűnt: ahogy tűnnek el a régiek, úgy jelennek meg az újak. A napsugaras motívum nem veszett ki Alsóváros építészetéből, sőt, Felsővároson is állnak új, napsugaras homlokzatú épületek. Kolléganőnk a Sándor utcában is fotózott erre példát. Bárkányi Ildikó elmondta: van néhány mester, aki felelevení­tette, megtanulta a napsugaras homlokzat készítését.

– Örültünk, hogy megmaradt az igény ezekre a díszítésekre

– tette hozzá.

A nagy árvíz előtt is álltak a napsugaras házak

A ma is látható öreg napsugaras házak változatos állapotban vannak. Gyönyörű például a Pásztor utcai „szamaras ház”, Felsővároson is megszépült a Csaba utcai egykori rom. A közelmúltban írtunk a Szabad sajtó 1. alatti épületről, amelyből mintha kiharaptak volna egy darabot, nemrég si­­rattuk el a Hajós utcai napsugaras há­­zat, amit hagytak lepusztulni, végül bontani kellett. Ezek a nagy árvíz után épültek Lechner Lajos építészirodájának típustervei alapján, de nem akkor kezdődött Szegeden a napsugaras házak története.

A típustervekbe is úgy került be ez a választható lehetőség, hogy előtte már álltak ilyen házak, a díszítés a 18. században terjedt el. Szilágyi Mária és Kerner Gábor A szegedi nagytáj építészeti útmutatója című kiadványában olvastuk: Szegeden és környékén elsősorban a Tisza menti településeken találunk példákat napsugaras oromdíszekre.

A témával sokat foglalkozott a közelmúltban elhunyt Juhász An­­tal szegedi néprajzkutató is. Közölt olyan fotót Alsóvárosról, amelyen még az árvíz előtt épült napsugaras homlokzatú ház volt látható. A típustervek segítették tehát egy korábbi díszítés, jellegzetes motívum továbbélését, fennmaradását – ami most talán megint reneszánszát éli.

Mai mesterek is készíthetik a napsugaras motívumot

Amikor a Szabad sajtó utcai házról írtunk, a Szegedi Emlékkereső csoport kommentjei között tűnt fel egy fotó egy új napsugaras homlokzatról. „Azért van utánpótlás is” – írta Kormos Kornél, aki saját munkájáról készítette a képet. Öt éve bízták meg akkori munkahelyét a kivitelezéssel, tervező rajza alapján, méretarányokat tartva ké­­szítette el a homlokzatot. A rajz ismeretében felmérte a helyszínt, és abban a méretben szerkesztette ki a tervező elképzelését.

– Többek között erre a munkámra is büszke vagyok, nem mindenkinek van szerencséje ilyenekben részt venni

– mesélte Kornél, aki négy és fél éve Németországban dolgozik, asztalosmunkákat is végez. Mint lapunknak elmondta, nem ördöngösség ez a feladat, ha a mesterember kreatív. Ha nem áll rendelkezésre tervezői rajz, a meglévők lemásolásával is el lehet készíteni a díszes homlokzatot. Asztalosként dolgozott fiatal kora óta, és mindig részt vett a tervezésekben is.

– Ami régebben sokkal nagyobb munka volt, azt a technológia fejlődésével ma már jóval egyszerűbb elkészíteni

– világított rá a szakember. Hozzátette, a festés te­­rén ezekkel a homlokzatokkal néhány évente foglalkozni kell. Reméli, sokan hajlandóak lesznek költeni ezekre a díszítésekre, akiknek van rá anyagi lehetőségük. Kár lenne, ha a hagyomány veszendőbe menne.

Régi sugarak, új épületek

Az alsóvárosi utcákat járva úgy láttuk, és ahogy fentebb is írtuk, nem csak mi: egyre többen élnek a lehetőséggel. A homlokzaton, vagy ha nem ott, hát a kapun, kerítésen, feltüntetik a napmotívumot. A felsővárosi Sándor utca mellett láttunk új építésű, napsugaras homlokzatú házakat a Tisza Lajos utcában, a Boszorkánysziget, a Szabad sajtó és a Kántor utcában is. A kereséshez a Szeged Alsóváros, Móraváros Facebook-csoport tagjait is segítségül hívtuk.

Értékes találatokat kaptunk Firbás Zoltán városmérnöktől: a Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület tagja hívta fel a figyelmünket több új építésű ház mellett a Szabad sajtó és a Tisza Lajos utcában egy-egy nagyon szép napsugaras kapura is. Találtunk házakat, amiken felhasználták a motívumot, a Szabad sajtó, a Pálffy, az Alföldi, a Nyíl utcában is – ott régi napsugarasok mellett.

Napmotívumot, ha nem is a hagyományos Istenszemet, vaskapukon, kerítéseken, de még bejárati lépcsőn is felfedeztünk az alsóvárosi részen.

Megmutatnánk a jó példát

Terveztük, hogy becsengetünk néhány új építésű napsugaras házhoz, hátha van kedve mesélni a tulajdonosnak, miért döntöttek a hagyományos oromdísz mellett. Ezt a tervet azonban a járvány miatti intézkedések miatt egyelőre elvetettük.

Várjuk azonban olvasóink je­­lentkezését, akik készíttettek napsugaras homlokzatot, és megosztanák a történetét a nyilvánossággal. Szívesen mutatnánk meg a jó példát másoknak is.