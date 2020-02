Sokszínű, kulturális programkavalkáddal készül az egyetem

Szerdán startol az SZTE Szabadegyetem 25. szemesztere, április 6-án pedig a 17. Egyetemi Tavasz programsorozat. A Bartók Béla Művészeti Kar először rendez művészeti napokat, az egyetemi énekkar jubileumi koncertre készül, az egyetemi színház pedig új bemutatóval várja közönségét.

Több száz programot kínál idén is a Szegedi Tudományegyetem a kultúra, a művészetek és a tudomány szerelmeseinek – jelentették be az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság, valamint az egyetem művészeti csoportjainak képviselői sajtótájékoztató keretében kedden a rektori hivatalban. Az igazgatóság 17. alkalommal rendezi meg az Egyetemi Tavasz programsorozatot április 6. és május 17. között, amelynek keretében idén is kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és sportprogramokkal várják a látogatókat, valamint folytatódik a Vers délben programsorozat is. A kulturális iroda megjelentette idei, alkotói pályázati felhívásait is: többek között fotó-, szlogen-, vers- és drámaíró pályázatot hirdetett a hallgatók számára.

Szerdán elkezdődik a SZTE Szabadegyetem 25. szemesztere. Az első előadást a Házasság Hete programsorozathoz kapcsolódóan Tapolyai Emőke, a Szeged–Csanádi Egyházmegye CsaládKözPontjának munkatársa tartja A szexualitás ajándéka és csapdái címmel 18 órakor a TIK-ben.

A Bartók Béla Művészeti Kar hagyományteremtő céllal, első alkalommal szervezi meg a Bartók Béla Művészeti Napokat március 25-27. között.

Száz Krisztina kórusvezető elmondta: az egyetemi énekkar idén ünnepli alapításának 95. évfordulóját. A jubileum tiszteletére ünnepi koncerttel és történeti kiállítással készülnek november 28-án.

Az Universitas Szimfonikus Zenekar tavaszi szemesztert lezáró koncertjeit május 6-án és 7-én 19 órakor tartja majd, amelyek különlegessége lesz, hogy az egyes hangszercsoportok külön-külön mutatják majd be virtuozitásukat az estek során – fejtette ki Gyimóthi Zoltán zenekarvezető.

A Szegedi Egyetemi Színház programjairól Varga Norbert, művészeti vezető számolt be. Április 16-18. között rendezik meg immár ötödik alkalommal a Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót hazai és határon túli színházi társulatok részvételével, amelynek nyitónapjára új bemutatóval készül a társulat, Görgey Gábor: Komámasszony hol a stukker című drámáját láthatja majd a közönség.

Az SZTE Füvészkert június 27-28-án ad otthont a 7. Levendula és Rózsa Napoknak, május 1-jén pedig megnyitja kapuit a trópusi lepkekert.