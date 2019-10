Száz éves szederfa emlékeztet a háború borzalmaira – Fotók

Az első világháború hatalmas emberáldozatokat követelt. Nem volt ez másképpen az 1915-ben megnyílt olasz fronton sem.

Szeged egyik legismertebb látnivalója a Hősök Kapuja. Az Aba Novák Vilmos által alkotott freskónak az SZTE gyakorlóiskola felőli belső boltívén látni egy olyan jelenetet, melyen egy fa is látható a katonák mögött. Ez a fa pedig mind a mai napig megtekinthető, ugyanis a Fekete házban őrzik.

1915 májusában megnyílt a nyugati front az Osztrák- Magyar Monarcia számára is. Az olaszok átállása egy új csatatér bevonását hozta magával, ez pedig az Isonzó völgye és a Doberdó karszt közötti terület volt. 1915 májusa és 1918 novembere között összesen 12 isonzói csata zajlott le. Szinte állóháború alakult ki, ezekben az években alig mozdult a front. Itt harcolt a kezdetektől fogva a szegedi egység, a k.u.k. 46. gyalogezred is, melynek állománya 1918-ra teljesen kicserélődött. Ez is azt mutatja mily hatalmas volt az emberveszteség.

A szegedi katonák a San Marino del Carso településnél védték állásaikat. A hosszú, elkeseredett harc során az ellenség lövedékei szétszaggatták a fa ágait. A golyótépte szederfát végül 1916. július 8-án a visszavonuló 46. gyalogezred kivágta, és Szeged polgármesterének hazaküldték.

Hazahozatalának egyik oka, hogy a szederfa jelképe lett a doberdói karsztnál elesett szegedi katonák hősies áldozatának, és önfeláldozásának. Ez a fa még azon a nyáron múzeumba került. 1945 és 1989 között nincsenek adatok róla, mert eltűnt, végül a múzeumi felújítás során találták meg a padláson.