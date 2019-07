30 kilós csomaggal lépcsőzik az ötemeletes házban Kerekes Éva - így készül a világ hetedik legmagasabb hegyére

Egyre magasabb csúcsokra jutnak fel. A fotón mászótársával, Herczeg Angelikával. FOTÓ: KEREKES ÉVA

– A Himalájában tizennégy 8000 méter feletti csúcs van. A 8. legmagasabbat, a 8163 méteres Manaslut tavaly megmásztuk társammal, Herczeg Angelikával. Most egy picit feljebb megyünk. Nem sokkal, csak 4 méterrel. Ennek a hegynek a megmászása azonban lényegesen nehezebb lesz, mint a Manaslué volt – mondta.Mint megírtuk, Éva a 43. születésnapjára szeretett volna valami „bolondságot", hogy emlékezetessé tegye. Elhatározta, hogy a Mont Blanc tetején ünnepel. Gyakorlás közben rabul ejtették a hegyek. Azóta sok mindent megtanult és egyre magasabbra jutott. Herczeg Angelikával 2015 tavasza óta négy ötezer méter feletti csúcsra másztak fel. A Manaslun ők voltak az első magyar nők, akik feljutottak.Kerekes Éva elmondta, augusztusban edzőtáborozni mennek az Alpokba, valószínűleg Franciaországba. A mászóoktatójuk már jelezte, hogy talált egy megfelelő terepet. Az erőnléti edzések pedig mindennaposak. – Itt, az Alföldön nehéz a 8000 méteres mászásra felkészülni hegyek nélkül, de nem lehetetlen. Vannak például lépcsőházak, ahol nagyon jól lehet gyakorolni. Makón, egy 5 emeletes házban van a könyvelőirodánk. Itt edzettem korábban is. Először csak üresen, amikor már jól megy, akkor jön a terhelés. Először csak 5 kilóval, utána 10, 15, 20, 25, végül 30 kilóval – mesélte. Elmondta, a lépcsőházban már hozzászoktak a lakók az edzéseihez. A férfiak nem kérik el tőle a 30 kilós csomagját, hogy segítsenek, mert tudják, hogy miért cipekszik.– Volt egy nagyon aranyos idős néni, aki minden kanyarban megkínált egy pohár vízzel, mert látta, hogy nagyon melegem van. Sajnos már nincs közöttünk. A lépcsőzés kiegészül heti 3 edzőtermi edzéssel, 2 kerékpározással, futással, hétvégenként pedig teljesítménytúrákkal – tette hozzá.Az expedíció augusztus 31-én kezdődik, a két hegymászónő akkor indul Budapestről. Szeptember 1-jén érnek a nepáli Katmanduba, a papírügyek elintézése után másnap dzsippel jutnak el Darbangig, majd 6 napig gyalogolnak a 4700 méteren lévő alaptáborig. A mászóperiódus október 12-ig tart. Ebben az akklimatizálódás és a csúcsmászás is benne van.Az expedíció költségeinek a felét a két hegymászónő saját forrásból teremtette elő. Tavalyi szponzoraik is segítséget nyújtanak, de támogatásra is szükség van. Aki segíteni szeretne, a következő számlaszámon teheti meg: 1160 0006–0000 0000–2265 8584. A támogatók nevét nepáli mintára készített imazászlón tüntetik fel a hegymászónők, amit mindenhol kitűznek az expedíció során.