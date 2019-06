53 millióból újul meg a népjóléti konyha Makón

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény konyháján egy hétköznapon 250 adag meleg étel készül. Innen kapják az ebédet a helyi bölcsődék, az idősek átmeneti gondozóházának lakói, de azok is, akik szociális alapon kapnak enni. A hagyományos menü mellett készül többféle diétás is. Az a panelépület, amelyben a konyha működik, 1981-ben épült, és a mai kor igényeinek egyre kevésbé felel meg, ezért most felújítják.Az erről szóló kivitelezői szerződést pénteken írta alá Farkas Éva Erzsébet polgármester a kivitelezőkkel a városházán. A városvezetőtől megtudtuk, a beruházásra összesen 53 milliót fordítanak, amiből az önkormányzat által biztosított önerő 17 millió forint.Matuszka István, az építészeti munkákra felkért Szak-Ma Center Kft. vezetője elmondta, rendbe teszik a lefolyórendszert, a padlót felbontják és újraburkolják, ajtókat-ablakokat cserélnek, az épületet pedig hőszigetelő burkolattal látják el. Új kémények is épülnek, valamint akadálymentes bejárat.A Szőke és Társai Kft. ügyvezetője, Szőke János pedig arról beszélt, hogy ki fogják cserélni a konyha teljes berendezését. Olyan korszerű gépeket szerelnek be, amelyek a legújabb gasztronómiai igényeknek is megfelelnek és a megszokottnál szélesebb választék biztosítását teszik lehetővé.Az intézmény vezetője, Tóthné Balázs Andrea lapunk kérdésére elmondta, hogy azok, akiknek az intézmény konyhája biztosítja az étkezést, a felújítás ideje alatt a Pulitzer-kollégium központi konyhájáról kapják majd az adagokat. A munka várhatóan augusztus végére fejeződik be.