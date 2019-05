Átadták az új könyvtárt Makón, az igazgató szerint ezzel új lelket is kapott a város - Fotók

– Szakralitás, szépség, egyedi művészi megfogalmazás – többek között ezekkel a szavakkal jellemezte ünnepi beszédében az új makói könyvtárt tegnap Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere. A 2,6 milliárdos beruházás részeként – mert megújult a bibliotéka szűkebb-tágabb környezete, többek között a Deák Ferenc utca is – megépült, 3 szintes, 1840 négyzetméteres, klubszobákkal, közösségi terekkel is rendelkező épületegyüttesről azt is mondta, az nem pusztán könyvek, dokumentumok tárhelye, hanem kultúra- és értékközvetítő intézmény is egyben.A makóiak már nagyon várták az avatást, hiszen a régi könyvtárépületet még 2017 januárjában kezdték el bontani, s nagyjából ugyanakkor kezdődtek a munkálatok a környékén. Aki eljött szemrevételezni az új könyvtárépületet, meggyőződhetett róla: megérte a várakozás. Mint elhangzott, Makón eddig 12 Makovecz által tervezett épület volt; a könyvtár is az ő vázlatai, illetve tanítványa és munkatársa, Gerencsér Judit végleges tervei alapján épült fel, s magán viselik a mester stílusjegyeit, összekötik az eget a földdel. Makovecz épületei értéket hordoznak, és immár a Kossuth-díjas építész és a város neve összeforrt, Makovecz Makó védjegyévé vált, ami a maga értékével hosszú távon biztos jövőt is ad az itt élőknek – tette hozzá Farkas Éva Erzsébet. A polgármester egyébként tett egy elegáns gesztust is: miközben köszöntötte az ünnepség vendégeit, nem feledkezett meg elődjéről, Buzás Péterről sem, aki az építészt annak idején Makóra invitálta.A ceremónia előtt a Magyar Állami Népi Együttes adott műsort, majd a polgármesteri beszédet követően Kiss-Rigó László megyés püspök áldotta meg az épületet. A nemzeti színű szalagot velük együtt Makovecz özvegye, Szabó Marianne, a Makovecz-örökség makói ápolásában elévülhetetlen érdemeket szerzett honatya, Lázár János, illetve Áder János államfő vágta át. Ezt követően bárki megnézhette az épületet belülről is, és mint láttuk, a lehetőséggel nagyon sokan éltek. Az intézmény vezetője, Szikszai Zsuzsanna azt mondta róla: ezzel az új könyvtárral egyszersmind új lelket is kapott a város.