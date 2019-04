Betegen dobták ki az erdőbe Bunnyt - Újra felhívjuk a figyelmet, húsvétra ne ajándékozzunk nyulat!

Bár Bunny most is elég riasztóan fest, megtalálója szerint amikor befogták, még rosszabbul nézett ki. Fotó: Szabó Imre

– Szörnyű állapotban találtam meg: az egyik szeme körül már a bőrt, sőt a húst is levakarta fájdalmában – mondta a makói állatvédő, Igaz Árpádné arról a fehér nyúlról, amelyet a napokban a Maros-parti ártéri erdőben fogott be. A lapunk által alapított, jelenleg 9517 tagot számláló Facebook-csoport, a Makón élek egyik bejegyzése alapján talált rá. A befogás egyébként nem volt egyszerű, a nyulakat ugyanis nem lehet némi csemegével odacsalogatni, mint a kutyát vagy a macskát. Szákot kellett használni. A riadt állat a lombkoronasétánnyal szemben lévő tisztás mögött, a csatornán átvezető kis hídon kucorgott, amikor hosszas keresés után sikerült megpillantani.Igazné, aki a makói állatvédők csoportjának vezetője, azt gondolja, a nyuszit azért dobták ki, mert beteg lett. Tünetei alapján a gazdája azt gondolhatta, a mixomatózis nevű betegségtől szenved, amelyet rovarok csípése terjeszt, és a védőoltásban nem részesült nyulakat támadja meg – gyógyíthatatlan. Szilvia állatorvoshoz vitte, ahol kiderült, hogy a bőrén látható dudorokat nem ez, hanem közönséges allergia okozza. Most gyógyszeres kezelést kap, és várhatóan fel fog épülni. – Ha nem megyünk el érte, és nem fogjuk be, minden bizonnyal elpusztul – mondta. A nyuszi most egy nagy méretű ládában lakik, bőségesen el van látva étellel-itallal. Miután felépül, új gazdához kerülhet – egyébként Bunny lett a neve.Szilvia a történtek kapcsán ismét hangsúlyozta az állatvédők régi kérését: húsvétra senki se vegyen ajándékba élő nyulat. Ez ugyanis hosszú távú elköteleződést követel meg: az állatról éveken át gondoskodni kell, ami nemcsak az etetést-itatást és az alomcserét, de az állatorvosi ellátást is jelenti. Ez pedig sok időt, fáradságot és pénzt igényel. Szomorúan jegyezte meg: a húsvét még csak közeleg, de Bunny az elmúlt hetekben már a második szélnek eresztett nyuszi volt Makón.