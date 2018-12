Brikettálót vesznek a 10 milliós jutalomból: Elismerő oklevelet kapott a belügyminisztertől Csanádalberti önkormányzata

– A Start program nálunk két fő lábon áll. Ezek egyike a mezőgazdaság, a másik a helyi sajátosságokra épülő mintaprogram – mondta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere. Hozzátette: utóbbiban szövéssel, térkőgyártással foglalkoznak. A fő terület mindig is a mezőgazdaság volt.



– 2011-ben egy rossz lapáttal és törött gereblyével kezdtük 0,2 hektáron a termelést. Mostanra eljutottunk odáig, hogy 15 hektáron termelünk. A gépparkunk is jelentősen növekedett – magyarázta a polgármester.

Csjernyik Zoltán elmondta, amikor csúcsra járt a közmunkaprogram, bőven negyven fölötti közmunkást foglalkoztattak. Ma már csak feleennyien dolgoznak a mintaprogramban. Sokan elhelyezkedtek a munkaerőpiacon.



– Mi a Start munkaprogramra úgy tekintettünk, mint lehetőségre. Megpróbáltunk évről évre előbbre lépni, fejlődni, fejleszteni. Tudatosan készültünk arra, hogy ha csökken a létszám, a hatékonyság továbbra is megmaradjon. Az itt dolgozók fogékonyak az újra, a fejlesztésekre. Szívesen beletanulnak az új munkafolyamatokba. A mezőgazdaságban ettől az évtől kezdve a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkoznak.



A miniszter elismerő oklevelét Csjernyik Zoltán vette át. A díj mellé 10 millió forint jutalom is járt. Ebből Csanádalberti egy lágyszárú növények tömörítéséhez alkalmas brikettálógépet vásárol.