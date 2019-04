Dolgoznak a jó vízért - 18 település 48 ezer háztartását érinti a program

A már meglévő vízművek tesztelésével, mintavételezésekkel, egyeztetésekkel már elkezdődött a Makó térségi ivóvízminőség-javító beru- házás befejező szakasza – hangzott el a városházán. Farkas Éva Erzsébet polgármester a beruházás előző, sikertelenül végződött szakaszát úgy jellemezte, mint az előző vezetés súlyos örökségét, amely kis híján csődbe vitte Makót és a beruházásban érdekelt 17 települést. Most új berendezések, csatornák épülnek, új kutakat fúrnak annak érdekében, hogy a víz iható legyen.



Emlékezetes: a 48 ezer háztartást érintő ivóvízprogramra az Unió és a magyar állam összesen 3,8 milliárdot adott. A beruházást évekkel ezelőtt le kellett volna zárni, az új rendszer azonban még mindig nem biztosít egészséges ivóvizet: az új hálózat a legtöbb helyen baktériumokkal fertőzött, így továbbra is a régit használják.

A sikertelenség azzal a veszéllyel is fenyegetett, hogy az érintett falvaknak, váro- soknak vissza kell fizetniük az Uniótól kapott 3,1 milliárdos támogatást.



Az utólag, Lázár János honatya közbenjárására a kiegészítő beruházásokra kapott pénzből most a Keviép Kft. látott munkához.



Miklóssy Ferenc ügyvezető azt mondta, a Dél-Alföld rétegvize nagy kihívást jelent hőmérséklete és szervesanyag-tartalma miatt – az első ütem műszaki követelményei ezt nem vették figyelembe. Nagy László, az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója pedig azt, hogy mindenben együttműködnek a kivitelezővel, de csak akkor fognak hozzájárulni az új rendszer használatához, ha annak vize mindenben megfelel az előírásoknak, és az íze is jó. A munka befejezésére a három hónapos próbaidővel együtt tizennyolc hónapja van a cégnek.