Gulyáshagymát forgalmaz egy makói cég - Németországból

Így néz ki a gulyáshagyma a közösségi oldal fotójának tanúsága szerint.

Néha a fokhagyma is furcsa

– Ilyen hagyma nem szerepel a magyar fajtajegyzékben – szögezte le Fekete János, a makói székhelyű Országos Hagyma Terméktanács elnöke, amikor a gulyáshagymáról kérdeztük. Ezen a néven forgalmaz ugyanis Németországból behozott vöröshagymát hálós kiszerelésben egy makói agrárcég. Látható nagyáruházi polcokon, de a róla készült fotó a Facebookon is terjed – a hozzászólók pedig többnyire értetlenkedéssel fogadják.Fekete azt is elmondta, nem meglepő, hogy a vállalkozás külföldről behozott vöröshagymát forgalmaz. – Egyszerűen nem terem annyi vöröshagyma, amennyi elég lenne a hazai piacra – nemhogy Makón, de az egész országban sem. Ilyenkorra sajnos kiürülnek a raktárak, és csak importból lehet beszerezni a szükséges mennyiséget – hangsúlyozta.– A gulyáshagyma valóban fantázianév – erősítette meg lapunknak Pásztor Vilmos, a nem mindennapi hagymacsomagokat forgalmazó Zöldségcentrum Kft. vezetője. – Van például úgynevezett saslikhagymánk is. A különböző elnevezésekkel az eltérő kiszerelésű és méretű csomagokat jelöljük – tette hozzá. Azt, hogy egyébként ezek a Németországban termett fejek ott milyen fajtaként vannak nyilvántartva, nem vizsgálták. Azt azonban hangsúlyozta: a terményt szabályosan, bejelentve hozták az országba.Pásztor egyetértett a szakmai szervezet vezetőjével abban, hogy Magyarországon nem terem a hazai piacnak megfelelő mennyiségű vöröshagyma. Ráadásul most még a szokásosnál is szűkösebb volt a termés. – Mi, ameddig lehet, mindig makói, aztán pedig hazai termelőktől vásároljuk meg a vöröshagymát. Külföldről csak akkor veszünk, ha itthon már nincs – mondta. Hozzátette, épp készülnek olyan beruházásra, ami valamit enyhíthet ezen a problémán.3 évvel ezelőtt olyan kínai fokhagyma tűnt fel egyes nagyáruházak polcain, ami ráadásul a csomagolása alapján magyarnak, sőt makóinak tűnt, a piros-fehér-zöld színvilágú címke elülső oldalán ugyanis makói fokhagymára utaló honlapcím és cégnév volt olvasható – azt, hogy importhagymáról van szó, a legalsó sorban tüntették fel. Idén januárban pedig arról írtunk, hogy spanyol fokhagymát forgalmaz egy makói cég – nem a mostani – , igaz, ez utóbbi már nem félrevezető külsőségekkel. Ők is arra hivatkoztak, mint a Zöldségcentrum: nem tudtak hazai terményt beszerezni.