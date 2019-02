Idén sem kell fizetni a talaj terheléséért Makón

Honvéd városrészben magas a talajvíz szintje - mutatja az esővízgyűjtő árok is -, amit a rákötésekkel csökkenteni lehetne. Fotó: Szabó Imre

– 630 makói háztartást érint, hogy az önkormányzat az idei évben sem írja elő a talajterhelési díj megfizetését azok számára, akik bár műszakilag megtehetnék, még mindig nem csatlakoztak a városi szennyvízcsatorna-hálózathoz – jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester a legutóbbi testületi ülésen.A díj összege egyébként az elfogyasztott ivóvíz mennyiségének megfelelően 1800 forint lenne köbméterenként. Összehasonlításként: egy átlagos család havi vízfogyasztása 10–15 köbméter is lehet. Az érintettek összesen mintegy 74,3 millió forintot spórolnak meg.A makói képviselő-testület nem először hozott hasonló döntést azóta, hogy 2014-ben befejeződött a térségi csatornarendszer kiépítése. Emlékezetes: a várost, illetve 5 közeli falut – Apátfalva, Földeák, Kis-zombor, Magyarcsanád, Maroslele – érintő, összesen 14 milliárdos beruházásban közel 550 kilométernyi szennyvízcsatorna, 34 új szennyvízátemelő, valamint 14 ezernél több új házi bekötés épült, hatszorosára növelve az ellátott háztartások számát.Mint az előterjesztésből kiderül, a városban található 11 ezer 256 ingatlanból 10 ezer 68-ban lehetséges a csatlakozás a hálózatra; az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint ez utóbbiak közül 1014-ről mondható el, hogy nincs rákötve. Az érintetteknek a rendszer kiépülésekor többféle kedvezményt kínáltak fel. Sokan anyagi okok miatt így sem éltek a lehetőséggel, mások azért nem, mert a tulajdonukban lévő ingatlan lakhatatlan, vagy már össze is dőlt. Előfordul az is, hogy a háztulajdonos elérhetetlen. A csatlakozás költsége egyébként házanként 70–80 ezer forintra becsülhető.Az ülésen Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy akiket ez érint, zömmel Honvédban élő szegények, és tekintettel kell lenni a fizetőképességükre. Párttársa, Hadik György ezzel egyetértve hangsúlyozta: Honvédban egyébként is magas a talajvízszint, amit a rákötésekkel mérsékelni lehetne. Szerinte a mentesség átmeneti megoldásnak jó, de jövőre véglegeset kell találni. Török Miklós (DK) szerint az eddigi befizetésekből alapot kellene képezni, és ebből támogatni a további rákötéseket, a független Marosvári Attila pedig azt javasolta, kérjen a város állásfoglalást, illetve ha lehet, központi támogatást is a helyzet rendezéséhez. Ez utóbbit a polgármesteri többség is indítványozta.