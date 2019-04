Irodalmi díjakkal ünnepelt Makó

– Arra törekszem, hogy a verseimben legyen humor, de ne céltalanul. Szándékaim szerint a költeményeim szórakoztatnak, egyszersmind el is gondolkoztatnak. – mondta Vajna Ádám, aki idén elnyerte a 2005-ben, első kötetes költők elismerésére alapított Makói Medáliák díjat. A kitüntetésről egyébként e-mailben, norvégiai ösztöndíja idején értesült, és nagy örömmel fogadta.Boldog volt a másik kitüntetett, a miskolci Jenei László is. 30 éve szerkeszt irodalmi folyóiratokat, de prózát is ír. – Annak a történelmi hagyománynak az elismerése a díj, hogy a magyar irodalom folyóirat-központú. Ennek nagyon fontos része a fiatal tehetségek felkutatása, menedzselése – mondta.A Hagymaházban rendezett díjátadó ünnepség előtt megkoszorúzták József Attila szobrát a róla elnevezett gimnáziumnál, utána pedig a Forgatós táncegyüttes mutatta be Tiszta szívvel című táncjátékát. Bíró-Balogh Tamástól, a Makói Medáliák odaítéléséről döntő kuratórium tagjától azt is megtudtuk: mivel a kitüntetés alapításának jövőre lesz a 15. évfordulója, egy összevetésre is alkalmas kötet megjelentetését tervezik, amelyben az eddigi díjazottak akkori, illetve friss költeményei látnak napvilágot.