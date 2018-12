Kerékpárút épül Palotától Mezőhegyesig

A mezőhegyesi út mentén több emlékhelyet is látni, amelyek kerékpárosok vagy gyalogosok baleseteire emlékeztetik az arra közlekedőket. Fotó: Kovács Erika

Egy hónapja beszélt a fogadóóráján Lázár János, a térség országgyűlési képviselője arról, hogy felújítják a Mezőhegyes és Csanádpalota közötti utat. Akkor még nem lehetett tudni, hogy épül-e majd mellette kerékpárút, ami régi vágya az érintett települések lakosságának. Néhány nappal karácsony előtt azonban kiderült a válasz. A kormány 1731/2018-as határozatában olvasható, hogy hazai forrásból kerékpárút épül Mezőhegyes és Csanádpalota között.Kerékpárútra nagyon nagy szükség van, hiszen a kerékpáros-forgalom jelentős. Sajnos tragédiák is történtek ezen az útvonalon. Több út menti síremlék is jelzi a halálos balesetek helyszínét. Lapunkban már két évvel ezelőtt is írtunk arról, hogy a pitvarosiak mennyire szeretnék, ha Mezőhegyes felé megépülne a kerékpárút (2016. szeptember 1.: Bicikliúttal kötnék össze Pitvarost és Mezőhegyest). A két település között mindössze 5 kilométer a távolság. Nem csoda, ha sokan kerékpárral járnak át dolgozni a Mezőhegyesi Ménesbirtokhoz.– Karácsonyi ajándéknak is tekinthetjük ezt a kormányhatározatot, amely a december 18-i Magyar Közlönyben megjelent – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere. – A környék polgármestereivel többször beszéltünk erről Lázár János országgyűlési képviselővel. Mi, pitvarosiak már elkezdtük felvásárolni a kerékpárút nyomvonalába eső földterületeket, kis erdősávokat, amelyek többsége osztatlan közös tulajdonban volt. Olyan is előfordult, hogy meggyőztük a tulajdonosokat, hogy ajándékozzák nekünk. Ezzel a nyomvonal mentén jó néhány jogi akadályt elhárítottunk. Pitvaros belterületén pedig közműcseréket terveztünk be, hogy majd ne a kész kerékpárutat kelljen megbontani – tette hozzá a polgármester.Radó Tibor elmondta, az úthálózat felújítása, a kerékpárút építése több mint 4 milliárd forintos fejlesztés lesz. A tervezés, a nagy bekerülési értékre való tekintettel, nyílt közbeszerzési eljárás keretében zajlik majd. Ezért úgy véli, a jövő év végéig még csak az adminisztratív, illetve tervezői munkák készülnek el. A kivitelezés pedig 2020 körül kezdődhet.