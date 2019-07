Mucsi is polgármester-jelölt Makón

A Demokratikus Koalíció szerint Ember Alex polgármesterjelölt a Fidesz „trójai falova" – hangzott el pénteken Mucsi Tamás választókerületi elnök és Török Miklós önkormányzati képviselő közös fórumán. Azt mondták, ahhoz, hogy személye számukra is hiteles lehessen, először ezt bizonyítania kellene azzal, hogy tesz a városért.



A DK-nak egyébként van polgármester-jelöltje Mucsi Tamás személyében. Megnevezték egyik képviselő-jelöltjüket is: a 8. körzetben a Velnök Kulturális és Közéleti Polgári Egyesület alelnökét, Molnár Istvánnét fogják indítani. Továbbra is hajlandóak 2 választókerületben visszalépni a Jobbik és az MSZP javára – utóbbiak egyébként már bejelentették, hogy pártként nem indítanak jelölteket, hanem az Önálló Városunkért Mozgalom nevű szervezet aspiránsait támogatják 7 körzetben.