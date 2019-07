Rokonok, barátok és ismeretlenek is összefogtak a súlyosan megégett apátfalvi Vér Csabáért

Sóki Jánosné, Vér Csaba rokona a vérvételre várva. Rajta kívül sok hozzátartozó, barát, ismerős és ismeretlen állt sorba a makói vöröskereszt által szervezett véradáson. FOTÓ: SZABÓ IMRE

– Nagyon súlyos baleset érte otthon vasárnap, a fellobbanó gáz miatt megégett, mentőhelikopter vitte el – mondta Szappanosné Majoros Kriszta, annak az apátfalvi férfinak a nevelt lánya, akinek az érdekében tegnap úgynevezett irányított véradást szervezett a makói vöröskereszt. Jelenleg Budapesten, a Szent István Kórház égési intenzív osztályán kezelik a férfit. Kriszta azt mondta, voltak bent nála többször is.– Válságos az állapota, de bizakodunk. Az pedig csodálatos érzés, hogy ennyien eljöttek – tette hozzá, miközben a makói véradó állomás előtt beszélgettünk. Csakugyan: a bejáratnál sokan álltak sorba, hogy jelentkezzenek, az adataikat rögzítsék. Voltak köztük rokonok, ismerősök, de olyanok is, akik egyszerűen a felhívást olvasva jöttek el.– Ritka az irányított véradás, én most szerveztem ilyet először. A legtöbbször családok, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák kezdeményeznek ilyet, ha valamelyik tagjuknak sürgősen nagyobb mennyiségű vérre van szüksége – tudtuk meg Borbás Ágnestől, a Magyar Vöröskereszt területi koordinátorától. Hozzátette: irányított véradásnál fontos a beteg vércsoportja, mert csak a csoportazonos donorok vérét tudják nála felhasználni (jelen esetben Vér Csabáról van szó, akinek igen ritka, 0 RH+ a vércsoportja, születési hely és idő: Vértesszőlős, 1966. 08. 07. – ezeket az adatokat meg kell adni ahhoz, hogy a levett vért az ő gyógykezelésénél alkalmazzák). Ugyanakkor információink szerint más vércsoportúak jelentkezését is szívesen fogadja a család, hiszen neki nem csak vérre, hanem vérplazmára is szüksége van, és ez utóbbi esetben a vércsoport nem lényeges.– Jól ismerem Csabát, hiszen rokonok vagyunk, de ha nem lennénk, akkor is eljöt0tem volna: gyakran adok vért, láthatja a vénámon – felelte érdeklődésünkre a makói Sóki Jánosné, aki a kórházban ápolt férfi unokatestvére. Az adatokat már egyeztette, épp arra várt, hogy a karját nyújthassa a vérvételi helyiségben. Mielőtt megkérdeztük, épp telefonált: rokonait, ismerőseit hívta, hogy ők is csatlakozzanak. – Nagyon bízom abban, hogy ez a segítség is hozzájárul a mielőbbi gyógyuláshoz – mondta. A makói véradó állomáson hétfőn reggel 9-től délután fél 3-ig, csütörtökön pedig 9-től délután 1 óráig fogadják az önként jelentkezőket.