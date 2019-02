Szálloda nem lesz, de az 5 éve üres makói étterem újra megnyílhat - Élettel telik meg a Korona

Kép: Szabó Imre

Fotó: Szabó Imre

Nagycsaládosokat támogat a polgármester



A mai ülésen jelentette be Farkas Éva Erzsébet, hogy polgármesteri béren kívüli juttatását idén milyen jótékony célra fordítja. A bruttó 200 ezer forintot a nagycsaládosok helyi egyesülete kapja, amiből 50-en látogathatnak el a Szegedi Vadasparkba.

Lakossági fórumokra, rendezvényekre, lakodalmakra nyitották csak ki az elmúlt öt évben a makói belváros egyik ékköveként számon tartott Korona éttermi részét – egyébként üresen állt. Korábbi bérlője épp a helyhatósági választásokat követő napokban távozott, jelentős összegű tartozásokat hátrahagyva.Az épület emeleti részén valaha szálloda működött, most irodák vannak. Hotelként 1992-ben zárt be; a város önkormányzata rá két évre megvette, majd 2005-ben felújította közel egymilliárdból. A konyhával együtt 826 négyzetméteres éttermi részt az önkormányzat a 2014-es bezárás után többször meghirdette, jelentkező azonban nem akadt rá. Most, úgy hírlik, nagyobb az érdeklődés – minden bizonnyal ezért döntött úgy a makói képviselő-testület tegnap, hogy újra megpróbálja kiadni.A részletekről Szilágyi Tímea, a vagyoncsoport vezetője azt mondta, a város 5 éves, de meghosszabbítható szerződést kötne olyan vállalkozóval, aki a fűtési rendszer átalakítását is vállalja, ugyanakkor ragaszkodik a műemléki jelleghez. A bérleti díj havonta 200 ezer forint plusz áfa lenne, de ebből az előzetes egyeztetés alapján elvégzett felújítási költségekből 150 ezer leírható volna. Azt már Farkas Éva Erzsébet polgármester tette hozzá, hogy a város az épületegyüttes egyéb részeit is hasznosítani fogja: a földszint másik szárnyában ajándékbolt és kulturális szalon, fölöttük pedig kisebb helyiségek összenyitásával új nagyterem lesz.A vitában Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Korona a makóiak számára érzelmi kérdés is, sokaknak hiányzik a valaha itt működött, irodalmi alkotásokban is megörökített szálloda. A független Marosvári Attila erre azt mondta, ezt a lehetőséget már az előző városvezetés is megvizsgálta, és kiderült: csak negyven-egynéhány szobát lehetne a mai igényeknek megfelelően kialakítani, ez pedig egy szállodához kevés.