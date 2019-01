Télen is érdemes strandolni Makón

- Ha az ember kijön ide, kitisztul a feje. Jólesik egy kis séta a friss levegőn - mondja Kovács Péter. Ő az, aki hétvégente kinyitja, majd napszálltakor bezárja a Maros-parti strand kapuját, amely - ez újdonság - hétvégente most már télen is látogatható.Az üzemeltető városgazdálkodási nkft. azért döntött így, mert több kiránduló jelezte, szívesen bekukkantanának egy-egy séta alkalmával, de eddig mindig zárva volt a kapu. A belépés egyébként, ahogyan a nyári időszakban is, most is ingyenes.Amikor a legutóbbi hétvégén mi is megnéztük, épp nem találkoztunk senkivel, de megtudtuk, azért jönnek érdeklődők. Főleg kisgyermekes családok, kocogók és kutyasétáltatók kíváncsiak rá, miként fest behavazva a nyáron oly népszerű üdülőhely.A büfé persze most zárva van, a nyugágyak raktárban pihennek, a kalandpark elemeit sem lehet használni, viszont érdemes lesétálni a parthoz, megnézni, mennyire jegesedik a folyó. Akár fotózni is érdemes, mint azt Török János kollégánk felvételei is bizonyítják.A téli álmát alvó makói Maros-parti strand persze nem csak magában érdekes látnivaló. Mire az ember gyalogosan vagy kerékpárral eljut idáig, már meg is tesz egy kiadós, sportolásnak is beillő távot, miközben gyönyörködhet az ártéri erdő szépségeiben vagy akár a lombkoronasétány építményeiben. Bár igazán nagy élet nyáron van itt, azt láttuk, némelyik üdülőben is laknak a zord idő ellenére.