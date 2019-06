Dani, az unoka örült legjobban a bombának

Kádár Józsefné Szilágyi Anna és unokája, Dani, lapunk munkatársával, Nánai Mártával.

Dani, Kádár Józsefné Anna 7 éves unokája különösen a Bumm! társasjátékot értékelte, mivel az ő régi, ugyanilyen típusú társasukból eltűnt a bomba. Ebben végre van, örvendezett a kislegény, aki a minap ballagott el az óvodából, számára már kitört a vakáció. A nyár nagy részét a nagymamánál tölti: nézegeti a kerti tavacska tavirózsái között úszkáló aranyhalakat, autózik az udvaron.Gyerekekből egyébként sincs hiány a hatalmas kertes házban, ahol a háziasszony nyáron öt unokájára vigyáz. A legkisebb 3, a legidősebb 13 éves – meséli a 60 éves asszony.A nyugdíjas nő 1987 óta nevelőszülőként számtalan gyereknek teremtett otthont, törődést és szeretet, kinek hosszabb, kinek rövidebb ideig, többen azóta is ide járnak haza. Most öt gyerkőc él nála. A legfiatalabb a 8. osztályból ballagott, a legidősebb 22 éves, ő informatikusnak tanul.- 2001 óta fizetek elő a Délmagyarországra, amit a gyerekek is szívesen lapozgatnak. Az újság által annyi kedvezményt vehetek igénybe, hogy ha összeadom, nagyjából az éves előfizetési díjat kigazdálkodom belőlük – számolgat Anna, aki a politikai tartalmú cikkeket kihagyja, de például a vicceket soha.Ha nincs otthon egyik gyerek sem, bőven ad elfoglaltságot a kert és a házimunka. Aprójószágra szükség van, hamarosan talán sertés is röfög az ólban. A szövőnői képesítéssel rendelkező Anna nagyon keveset dolgozott a szakmájában. Bordányi születésű, de Üllésre ment férjhez, azóta itt él. Megszerette a falut, az itteni jó levegőt. Bár a gyereknevelésre az egész életét feltette, most már nem bánja, hogy lassan minden gyereke felnő.Szabadidejében fotózik, olvasgat, no meg társasozik a gyerekekkel, így igazán jó helyre érkezett a két doboz játék.