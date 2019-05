Kezdenek rászokni az online ügyintézésre Forráskúton

Házasságkötéssel, gyermekszületéssel, építkezéssel, autóvásárlással, de még a vállalkozás beindításával kapcsolatos ügyeket is lehet már online intézni, ráadásul közvetlenül a települések honlapjáról. Így van ez Forráskúton is, ahol még tanulják a rendszert, de jók a kezdeti tapasztalatok.



Kapás Anita, a település jegyzője lapunknak elmondta, hogy a rendszert náluk legtöbben eddig az iparűzési adó bevallására használták, de indítottak már kereskedelemmel kapcsolatos ügyintézést, valaki pedig közútkezelői hozzáférést kért a rendszeren keresztül.



A rendszert nem bonyolult használni. Az e-ügyintézést választókat a belépés után azonosítja a rendszer, és az űrlapok általános adatait automatikusan kitölti. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát, és megnyithatják a lementett űrlapokat. Így nem kell kivárni a hivatali nyitvatartási időt, online akár vasárnap éjjel is el lehet indítani a folyamatot, bárhonnan.



Az ügyek jó részét a már említett űrlapokon lehet elindítani, de megmaradt a lehetőség a „szabad szöveges" ügyindításra is, ami a korábbi postai leveles megkereséseket válthatja ki.



Az elektronikus önkormányzati ügyintézés természetesen nemcsak Forráskúton, hanem az ország összes településén elérhető.