Járt már pórul fürdőben, wellness-szállóban? Kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!

E-mailben várjuk kérdéseiket, észrevételeiket



Észrevételeiket várjuk a jelmagyarázat portálon, a e-mail címen fogyasztovedok.szeged@gmail.com kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértői olvasóinknak személyesen – e-mailben – is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.

A nagy gőzben se feledkezzünk el fogyasztói jogainkról! Fotó: Kuklis István

Bár egyre szigorúbbak a vízminőségi feltételek a fürdőkben, telt házas medencéknél nehéz tartani azokat. Volt már valaki a családjában, aki hazavitt valamilyen fertőzést? Próbált már kártérítést kérni ilyen ügyben, vagy az üzemeltető hibájából, például csúszós burkolaton bekövetkezett baleset miatt? Írja meg tapasztalatait, kérdezze szakértőinket!Nem ugyanaz, ha borsos belépti díjú fürdőben sérülünk meg például a csúszdán, vagy, ha nyáron egy önkormányzati szabadstrandon ér bennünket baleset a működtető hibájából. Járt már így ön vagy valaki a családjában, ismerősei körében? Kisebb baj, de bosszantó, ha az első csúszásra elszakad a méregdrága és vadonatúj fürdőruha. Tudja, hogy ezzel is kezdhet valamit? Bátran írja meg történetét – akkor is, ha jól végződött!Aki fürdik, úszik, az idővel megéhezik, megszomjazik. Előfordult már önnel, hogy sok pénzért gyenge minőséget – lejárt szavatosságú italt, hideg vagy romlott palacsintát – kapott, és nem orvosolták a panaszát? Kihez tudott fordulni?Sok fürdő kínál kedvezményes belépőt, ám azt szinte mind hozzáteszi, hogy az nem ruházható át, kizárólag az igénylő használhatja. Járt már úgy, hogy ezt nem magyarázták el rendesen, más vette igénybe a szolgáltatást, ezért a kedvezményre jogosító kártyáját a házirendre hivatkozva letiltották? Írja meg történetét, kérdezze a szakembereket!Még inkább szigorú a rendszer, ha a fogyasztó OEP-támogatással kap kedvezményes gyógyvizes orvosi kezelést, és ezt engedi át másnak. Ilyen esetben akár az adott évre is kizárhatják az olcsóbb kezelési szolgáltatásból az ügyeskedőt.Azokban a fürdőkben, ahol a vendégeknek úgynevezett proxyórát kell venniük – a csipen a megvásárolt szolgáltatásokra vonatkozó információkkal –, ügyelniük kell arra, hogy azt ne hagyják el, mert kártérítést kell fizetniük. Járt már így? Mi lett a vége a történetnek? Előfordult már önnel, hogy túllépte az óra által a fürdőben engedélyezett maximális tartózkodási időt? Érezte már úgy, hogy emiatt aránytalanul büntetik? Miként oldódott meg?Gyakori, hogy valaki azért választ ki egy magyarországi szállodát, mert annak wellnessrészlegén gyógyvizes szolgáltatást szeretne igénybe venni. Járt már úgy, hogy az egyéb medencéket, a jakuzzit és a szaunát ugyan használhatta, de a gyógyvizes szolgáltatást nem tudta igénybe venni, mert éppen felújítás alatt állt? Kért már ilyen ügyben hibás teljesítés címén árleszállítást akár szállodában, akár „sima" fürdőben? A fogyasztóvédők ajánlják, hogy a szállásfoglaláskor kérdezzünk rá, a szobaár egészen pontosan mit foglal magában.