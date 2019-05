Négy Csongrád megyei városban tartott GDPR tájékoztatót a kamara

A rendezvényeken szó esett arról is, hogy 2019. április 11-én jelent meg az unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, 2019. évi XXXIV. törvény, mely számos jogszabály adatvédelemmel összefüggő pontját módosította. Így például kimondja azt is, hogy a munkavállalók személyiségi jogait eddig is csak akkor korlátozhatták, ha arról előzetesen tájékoztatták őket, mostantól azonban az értesítést írásba is kell foglalniuk. A tájékoztatásban továbbá mindig meg kell indokolniuk a korlátozás szükségességét és arányosságát.



A törvénymódosítás következtében a munkavállalótól csak okirat bemutatása követelhető, azok tárolására, másolat készítésére nem lehet szükség. Azoknál a munkáltatóknál, ahol eddig lemásolták a személyes iratokat, a rendszerek megváltoztatása szükséges.



Főszabály szerint tilos a munkáltató által biztosított számítógépet, laptopot, mobilt privát célra használni. A munkáltató ezt azonban engedélyezheti saját hatáskörében – mondta Horváth Péter. Kitért arra is, hogy egy másik új rendelkezés szerint a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat miatt keletkező ilyen adat kezelésére – a GDPR rendelettel összhangban – jogosult a munkáltató.



Gyakori kérdés a kamerák használatának kérdése is, amiben szintén történt változás. Hangsúlyozta, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében felszerelt kamerák felvételeit eddig főszabály szerint 3 munkanap elteltével meg kellett semmisíteni, amennyiben azok felhasználására nem került sor. Ezt az előírást most eltörölték. Ezentúl az adatkezelő maga határozhatja meg, hogy jogos érdeke alapján mennyi ideig kívánja kezelni a felvételeket. Ennek következtében viszont érdekmérlegelési tesztet kell csinálni, melyben pontosan indoklásra kerül, hogy miért és meddig őrzik az adott cégnél a felvételeket.



Ugyanez a szabály érvényes mostantól az elektronikus beléptető rendszerekre is. Hatályon kívül kerülnek az adatkezelés időtartamát szabályozó előírások, és az adatkezelő – jogos érdeke alapján – határozhatja meg, hogy mennyi ideig kezeli az adatot.



Újdonság, hogy míg eddig a direkt marketinggel foglalkozó cégek kapcsolatfelvételi és üzletszerzési lista összeállítása céljából gyűjthettek név- és lakcímadatokat, mostantól csak abban az esetben gyűjthetnek telefonkönyvből vagy lakcímnyilvántartásból ilyen célra adatokat, ha bizonyítják az adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeküket. Ilyen érdek lehet például az ügyfél-elégedettség mérése vagy bevételek növelése, de ez esetről esetre változhat, így mindig az adott körülmények alapján kell megítélni az adatkezelés jogszerűségét.



A kereskedőket érintő változás pedig az, hogy ezentúl kötelesek a panaszt tartalmazó bejegyzést azonnal eltávolítani a vásárlók könyvéből, és azt elkülönítve tárolni. Így valósítható meg a korábbi panasztevők személyes adatainak védelme.



