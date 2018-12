Újra vacsorázhatunk a Hágiban - Négyen öt fogást kóstoltunk, előételtől a sörkorcsolyán át a főételig

www.hagiudvar.hu

A mai kor övetelményeinek megfelelően újult meg a özelmúltban a Hági étterem, amely fiatalos, pubos dizájnt kapott. A legendás Hági udvara több mint 20 év után május elején nyitotta meg újra kapuit, majd ezt övetően kicsivel több mint fél évet kellett várni arra, hogy az egykori étterembe is visszaköltözzön az élet. A Hági étterem december elsején, szombaton este 8-kor nyitotta ki kapuit a ét évtizedes ényszerszünet után.A vendégeket fiatalos beltér öszönti, amelyben a hangulatvilágítás mellett a fa dominál. A négy- és hatszemélyes asztalok mellett nagyobb társaságokat is le tudnak ültetni a özel 300 négyzetméteres helyiségben, amelynek egyik sarkában még dartsozni is lehet, ha étkezés özben, vagy után elunja magát valaki.Négyen érkeztünk vacsorázni, öztü egy kilencéves gyerek, hogy minél több ételt ki tudjunk próbálni, de végül a kiadós adagoknak öszönhetően nem minden főétellel tudtunk végezni. Előételek közül választhatunk tatárbeefsteak, fokhagymás-csilis garnéla pirítóssal, kacsamájpástétom, tonhalkrém és magyaros hidegtál özül. Mi a legelsőt rendeltü . Dicséretes, hogy nem a klasszikus kenyér formájú pirítóssal érkezik a tatár, hanem ferdén vágott bagettel, aminek legnagyobb előnye, hogy miután ízlésesen ráhelyeztü a beefsteaket, egy falattal bekaphatjuk anélkül, hogy a szánk ét szélére kennénk a vajpuha hideg finomságot. Bár nem előétel, hanem sörkorcsolyaként szerepel az étlapon, nem hagyhattuk ki a rántott kovászos uborkát, amit fokhagymás szósszal szolgálnak fel. Az étel nem akar többnek lenni, mint amit a neve sugall: negyedre vágott kovászosuborka-szeleteket bundáztak be, majd sütöttek meg bő olajban. A ívül ropogós, belül roppanós savanyúság érdekes kiegészítője a fokhagymás mártogatós.Levesekből is bő a választé : ö öruszály-, rá -, krém- és gyöngytyúkleves, de ezeket mi kihagytuk, hideg sörrel és gyomorkeserűvel helyettesítettü a forró folyadékot. Főételek özül a 30 dekás borjú bécsin a kilencéves fiú és kis étkű fotóriporterünk osztozott, amit úgy sem tudtak befejezni, hogy a társaság másik ét tagja is belekóstolt. Rendeltünk még rozé sertésszüzet, ami sült almával, burgonyapürével, bébispenóttal és szósszal érkezett, valamint egy impozáns, 50 dekás konfitált sertésoldalast. Nem titok, hogy ez utóbbi sem fogyott el a tányérról maradéktalanul.A rozé sertésszűz hibátlan volt, a kiváló konyhatechnológiai eljárásnak öszönhetően nem száradt ki, szaftos maradt, szó szerint szétomlott a szájban. Az oldalasra sem lehetett panaszunk: ívül ropogós éreg borította a húst, ami lágyan omlott le a csontról, ahogy kell.A önnyű, ímélő fogásokra vágyó a salátá mellett gnocchi, süllőfilé, csirkemell és csirkeszárny özül válogathatnak, de maradt a nyáron megismert street food ínálat is, ezt a vonalat a hamburger és a szendvicsek erősítik. Aki ezek után még édességre vágyik, sajttorta, túrógombóc és brownie özül választhat.