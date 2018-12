Ilyen volt a hatalmasok gyerekkora

XIV. Lajos gyermekként. Ismeretlen festő műve.

Kegyetlen apák az orosz cárok között

Gyermekkori festmény Nagy Péterről.

A nagy emberek válságkorok gyermekei

Huszonkettedik önálló kötet

Hahner Péter hosszú évekig volt a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszékének docense. A mostani a 22. önálló kötete. Ő írta a nagy sikerű 100 történelmi tévhit című művet is, amit később újabb 200 tévhit cáfolatával toldott meg.

Stephen Poyntz Denning 1823-as portréja az akkor négyéves későbbi Viktória királynőről.

Churchillt tehetségtelen tökfejnek tartották

1895-ös felvétel Churcillről.

1931-es, Massachusettsben készült kép a Kennedy családról. Az ekkor 14 éves későbbi elnök a kép bal oldalán fehér pólóban látható.

– Először is olyan személyiségeket kellett találnom, akiknek ismerjük gyermekkorát. Sok olyan híresség akad Augustus császártól George Washingtonig, akinek semmit sem tudunk pályafutása első éveiről. Nyilván azért, mert nem gondolták róluk, hogy híressé válhatnak majd, ők pedig nem írtak emlékiratokat. Másodsorban pedig jelentős és közismert személyiségeket kellett találnom, akik érdekesek a mai olvasók számára.– A szülők személyiségétől. Akik trónörökösnek születtek, azokat általában alaposan felkészítették az uralkodásra. Ha szerencséjük volt, akkor ezt szeretettel és megértéssel végezték, mint XIV. Lajos vagy Ferenc József esetében. De olyan is megesett, hogy a szülők pokollá tették az agyonfegyelmezett trónörökös gyermekkorát, mint II. Frigyesét vagy VII. Edwardét.– Az uralkodó és a trónörökös közti konfliktus meglehetősen gyakori volt. A XVIII. században például valamennyi brit király mélységesen gyűlölte legidősebb fiát. De az meglehetősen ritka, hogy a fellázadt katonaság a trónörökös szeme láttára lemészárolja rokonait és főtisztviselőit, ahogy Nagy Péter cár gyermekkorában történt. Sok uralkodó féltette életművét utódától, arra azonban csak egyszer került sor, hogy a trónörökösnek végig kellett néznie legjobb barátja kivégzését. Ezzel a módszerrel egyedül I. Frigyes Vilmos porosz király próbálta megfegyelmezni a későbbi II. Frigyest. A legkegyetlenebb apákat az orosz cárok között találhatjuk meg: Rettegett Iván agyonverte, Nagy Péter pedig agyonkínoztatta a fiát.– Természetesen sok tehetségtelen, ügyetlen személyiség is megörökölhette a trónt. Ha azonban úgy kormányoztak, ahogy alattvalóik elvárták tőlük, hallgattak tehetséges főtisztviselőikre, és olyan szerencséjük volt, hogy sikerült elkerülniük a nagyobb válságokat, békésen uralkodhattak halálukig.– Valamennyien tehetséges és ambiciózus egyéniségek voltak, akik alapos műveltségre tettek szert. Ezt megszerezhették a legtekintélyesebb oktatási intézményekben, mint Franklin D. Roosevelt, vagy önműveléssel, mint Lincoln, aki talán egy évig járt iskolába. Mégis mindketten egy nagyhatalom elnökei lettek. De hadd idézzem egy francia történésznek a könyvem bevezetőjében olvasható megállapítását: „A nagy ember nem azért robban be a történelembe, mert különleges képességekkel rendelkező egyéniség született meg, aki rendkívüli erőfeszítéseket tehet, hogy uralma alá vonja korát... A nagy emberek válságkorok gyermekei, olyan koroké, amelyek lehetővé teszik a tehetséges egyéniségek számára adottságaik és főleg akaratuk érvényesítését olyan mértékben és intenzitással, amely lehetetlen hétköznapi időszakokban, amikor a szokások, törvények és intézmények szűk korlátok közé szorítják az akarat szülte tetteket… A nagy ember paradoxona a következő: a történelem ragadja meg őt, hogy nevében cselekedjen, s bizonyos esetekben szinte megkülönbözhetetlenül eggyé váljanak, de a nagy ember olyan jelleget ad a történelemnek, amely kizárólag tőle származik, és el kell ismerni, hogy a titka benne rejlik, és csakis őbenne."– Ne okoljuk mindenért a szegény szülőket… Ők egész más pályafutást szántak gyermekeiknek. Hitler apja elégedett lett volna, ha fia az ő nyomdokaiba lépve a vámtiszti pályára készül, Sztálin édesanyja pedig papnak szánta imádott fiát. 1935-ben meg is kérdezte a hatalma csúcsán lévő Sztálintól, hogy voltaképpen mi a foglalkozása. Sztálin megpróbált röviden felelni: „Emlékszel a cárra? Hát, én olyan cárféle vagyok." Édesanyja erre fejcsóválva megjegyezte: „Lettél volna inkább pap!"– Winston Churchillén. A későbbi irodalmi Nobel-díjast, Nagy-Britannia egyik legtehetségesebb politikusát, akinek történelmi írásait harmincegy, politikai szónoklatait huszonnyolc, egyéb műveit pedig tizennyolc kötetben adták ki, mind szülei, mind tanárai tehetségtelen tökfejnek tartották. Meg voltak győződve róla, hogy semmire sem viszi. Apja azért küldte katonai iskolába, mert úgy látta, semmilyen más pályára nem alkalmas. „Nem hittem volna, hogy ennyire hülye fiatal válik belőled!" – írta neki egyik levelében.– Nem hiszem, hogy a makedónok Nagy Sándor nélkül is létrehoztak volna egy Indiáig terjedő világbirodalmat. Nem valószínű, hogy I. Péter rendkívüli erőfeszítései nélkül is legyőzte volna a cári Oroszország a Svéd Birodalmat. Napóleon nélkül aligha masíroztak volna a francia katonák Moszkváig, és nem biztos, hogy Lincoln helyett más elnök is kitartott volna az amerikai polgárháborúban. A XX. század közepén széles körökben elterjedt az a meggyőződés, hogy a történelmi fejlődést hosszú távú gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatok, mély áramlatok és kollektív tevékenységek határozzák meg, s az egyén – legyen bármilyen nagyhatalmú is – mindössze képviseli, szolgálja vagy kihasználja ezeket a folyamatokat. A történészek többsége már nem is tartotta méltónak magához a történelmi életrajz műfaját. Harminc-negyven éve azonban újra divatba jöttek az életrajzok, s a történészek elismerték, hogy egy-egy személyiség rendkívül fontos, nemegyszer meghatározó szerepet is játszhat a történelemben. E fordulat mélyebb okaira François Furet hívta fel a figyelmünket Egy illúzió múltja című könyvében. Szerinte a történelmi szükségszerűség tanítása „a szemünk előtt foszlott semmivé… és századunk története, ahogy a múlt századé is, alakulhatott volna másként: elég, ha csak elgondoljuk az 1917-es évet Oroszországban Lenin nélkül, vagy a weimari Németországot Hitler nélkül. Korunk megértéséhez nélkülözhetetlen, hogy megszabaduljunk a szükségszerűség illúziójától: a század nem magyarázható másként, csak ha visszaadjuk neki azt a kiszámíthatatlan jelleget, amelyet tragédiáinak első számú okozói tagadtak."