A Bravúr reményében lépnek pályára a szegedi férfi kosárlabdázók ma Jászberényben

Vágvölgyi (labdával) bizakodva várja a jászberényi meccset. Fotó: Karnok Csaba

Várakozás



Vágvölgyi Ákos, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Minden várakozást felülmúlt a Kecskemét elleni győzelem, hiszen 15-20 ponttal is vezettünk már. Végre összeállt a játékunk, sokat vártunk már erre, reméljük, ez nem csak egyszeri alkalom volt. Szeretnénk nyerni Jászberényben is, hiszen itt is szoros meccset játszottunk ellenük.

Nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat vár a Naturtex- SZTE-Szedeákra ma 19 órától a Jászberény vendégeként. A JKSE idén remek szezont fut, szinte biztos a helye a felsőházban, a korábbi szegedi edző, Nikola Lazics által irányított csapat huszonkét forduló alatt tizenöt győzelmet számlál. Viszont várhatóan két erőssége nélkül lép pályára a Jászberény, Orlando Coleman sérülése mellett Djordje Pantelics sem teljesen egészséges – igaz, a szerb center legutóbb 19 pontot szórt a TF Budapest elleni idegenbeli győzelem alkalmával.Ha már idegenbeli győzelem, a Szedeák legutóbbi két jászberényi látogatása alkalmával egyaránt győzni tudott. Ennek megismétléséhez várhatóan hasonló játékra lesz szükség, mint amilyet a Kecskemét ellen mutatott a csapat. Ráadásul ebben a fordulóban a Sopron a TF-et fogadja, azaz ha nem borul a papírforma, mindenképp szüksége lenne a bravúrra a Naturtexnek, hogy a rivális ne tudja növelni a különbséget a győzelmek számát illetően.