˝A bravúrunkkal megnyílt előttünk a lehetőség˝ - Középpontban Nagy Márton, a Metalcom Szentes vízilabdázója

Nem csak a gólszerzésben jeleskedett. Nagy Márton védekezéssel is kivette a részét a csapatmunkából. Fotó: Vidovics Ferenc

– Komoly előnyt sikerült elpazarolnunk, ehhez képest viszont nagyon nyugodt volt mindenki. Ennek két oka is volt. Egyrészt tudtuk, hogy a télen elvégzett komoly munka eredménye egy ilyen kiélezett végjátékban is kijöhet. Másrészt a meccs középső részében olyan jól játszottunk, hogy önbizalmat nyertünk, tudtuk, hogy ezt a végén még meg tudjuk ismételni. Az erőnk, a hitünk és az önbizalmunk is megvolt ehhez, amit igazoltunk is.– Sok helyzetet kijátszottak rám a srácok, így a jó formám a teljes csapat érdeme. Az első gólomnál egyébként szerencsém is volt. Remek egységet alkottunk a srácokkal, és ezért a három pont mellett még egy jutalmat kaptunk: pluszpihenőnapot. Így csak kedd reggel kellett edzésre jelentkeznünk, ami bele is fért, hiszen legközelebb jövő hétvégén játszunk.– Előnyünkre tudjuk ezt fordítani. Precízebben és nyugodtabban tudunk felkészülni egy olyan meccsre, amely a Honvéd elleni siker miatt még fontosabb lett. A hétvégi bravúrunkkal ugyanis megnyílt a lehetőség arra is, hogy a legjobb nyolc közé kerüljünk. Nem támasztanak felénk ilyen elvárásokat, de ha már a jó teljesítményünk révén megnyílt egy ilyen kapu, miért ne lépjünk be rajta? Persze ehhez egy újabb meglepetést kell okoznunk. Utána is nehéz időszak következik, hiszen a KSI-t és a Szombathelyt idegenben, a Pécset pedig otthon kellene legyűrni. Ha mindez sikerülne, nagyon jó alapot raknánk le a mindent eldöntő tavaszi időszakra.