A feljutás a tét: A Salgótarjánnal meccsel a Vásárhelyi Kosársuli

Mostanra kiderült, a következő ellenfél a Salgótarján csapata lesz, miután a nógrádiaknak három mérkőzésre volt szükségük az Újpest ellen ahhoz, hogy továbbjussanak.



Az NB I/B Zöld csoport rájátszásának elődöntőiben már igen komoly lesz a tét, hiszen a párharcok győztesei a következő szezont már a Piros csoportban kezdhetik meg. A lebonyolítás értelmében továbbra is két győzelemre van szükség a továbbjutáshoz: éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a Kosársuli ebben a párharcban is élvezi a pályaelőnyt, azaz ha harmadik meccset kellene rendezni, akkor hasonlóan az első találkozóhoz, azt is a Hódtói Sportcsarnokban rendeznék.



Bár a rájátszás egy külön műfaj, az alapszakaszbeli eredmények miatt mégis a vásárhelyiek felé billenhet a mérleg. A szezon során oda-vissza legyőzte elődöntős ellenfelét Tóth Tamás együttese, amellyel legutóbb mintegy három hónappal ezelőtt játszott, és akkor 104–83-ra győzött.



Ebben az idényben eddig senki nem tudott győzni a Kosársuli vendégeként, így Vas Péterék bízhatnak abban, hogy a május 4-én esedékes első, hazai meccset is behúzzák, így előnnyel utazhatnának a négy nappal később esedékes második mérkőzésre.