A forráskúti Ádám Martin Kaposváron is gólerős - Egy pontra a feljuthat az újonc

Nehezen tartják. Ádám Martint (jobbról) sokszor kézzel megfogni sem lehet.

Fotó: Kaposvári Rákóczi

– Hátra semmiképpen sem léptem, az a kérdés, hogy egyet vagy kettőt haladtam előre. Mindenesetre nagyon jó döntés volt a somogyi csapatba igazolás. Jó a csapat, szeretjük a várost.– Amikor tudtam, hogy távozom a Vasastól, több csapat is képben volt. A döntésben komoly érv volt az edző, Waltner Róbert személye. Többször is beszéltem vele még az aláírás előtt, éreztem, hogy ő és a klub is nagyon szeretné, ha náluk folytatnám.– Jó emlékekkel jöttem el a fővárosi piros-kék csapattól. Ott töltöttem el az eddigi futballpályafutásom legnagyobb részét, a gyerekkoromat, majd a felnőttek között is hat évet lehúztam. Sok meccset játszottam, megszerettem a klubot, és úgy váltunk el, hogy senkiben sem maradt tüske.– Nem szeretnénk húzni az időt, így már vasárnap Dorogon szeretnénk megszerezni ezt az egyetlen pontot, amely szükséges a feljutáshoz. Örülünk, de nincs még vége, és a döntetlent el kell érni. Készülünk, figyelünk.– Nagyon jó keret alakult, amelyben vannak olyan játékosok, akik a város futballjának újjáépítése, a megyei I. osztályú szereplés óta a klubhoz tartoznak. Az NB III-as keret szinte ugyanez volt, csak egy-két játékos érkezett velem együtt. Tudunk egymásért futballozni, és van egy nagyon jó edzőnk, aki kívülről olyan sokat tesz hozzá, hogy gyakorlatilag nem lehet lélektelenül, sőt nem lehet rosszul játszani.– Hetente háromszor külön edzése van a csatároknak, amikor a vezetőedzővel, Waltner Robival csak a kapu előtti helyzeteket gyakoroljuk. Rajczi Peti pedig szinte barátom, és sok mindenben segít. Mindegy, hogy ő játszik vagy én játszom, mindketten tudjuk azt hozni, amit a vezetőedző elvár.– Ami most biztos: ha rajtam múlik, maradok Kaposváron. Remélem, itt is így gondolják. Az édesapám és a feleségem társaságában viszont néha szóba kerül a szegedi futball mint téma. Épül a stadion, és pár éven belül meghatározó NB II-es csapat alakulhat ki Szegeden. És ha ez így lesz, a megyéből, Szegedről elszármazottak egy része biztos szívesen jönne haza. Akár velem együtt.– Valóban egy háromnegyed órával tovább tart az utazás, de ahogyan tudunk, jövünk. Nem mondom, hogy sűrűbben vagy ritkábban, nagyjából ugyanúgy. Szeretünk utazni, így nem gond a hosszabb autózás.– Mivel vasárnap játszunk, így kimaradnak. Az idegenbeli meccsekre mindig elmegyünk már szombaton, ha pedig otthon játszunk, szombat délután még van edzésünk. Sajnos Forráskúton nincs csapat, így ha belefér, Bordányba megyünk át édesapámmal.