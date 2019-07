A Hungerit-Szentesi VK két játékosa is bekerült a Szegeden készülő U17-es magyar válogatottba

Dömsödi Dalma. Fotó: Frank Yvette

Az újszegedi sportuszodában a nyár elején is zajlik az élet, és nem csak az úszók miatt, hi­­szen az elmúlt héten is voltak vízilabdaedzések, nem is akármilyen csapatnak: az U17-es magyar le­­ány vízilabda-válogatott ké­szült a helyszínen. Most két hét pihenőt kaptak a tehetségek, ami előtt egy lazább, inkább csapatösszetartó és fizikailag formában tartó hetet tartottak a Tisza-parti vendéglátóknál. Négy ismerős arccal is találkoztunk az edzéseken, ebből kettővel a parton, hiszen a ko­­rábban a Kurca-parton edzős­ködő Zantleitner Krisztina a szövetségi kapitány, a Szeged SZTE trénere, Varga Tamás a szakmai igazgató.– Kontinensviadalra készülünk, a pihenő után Görögországban lesz edzőtábor, és ott lesz az Eb is. A lányok már most remek csapatot alkotnak – mondta Zantleitner, majd Varga Tamás vette át a szót.– Egy ilyen tornán mindig nüanszok döntenek, de ettől is válik komoly kihívássá a munka. A 2001-es korosztály kapitánya leszek októbertől, így hasznos az itt töltött idő, hiszen még innen is hívhatok be tehetségeket – árulta el a szakember.A Hungerit-Szentesi VK-t két tehetség is képviseli a keretben: Dömsödi Dalma és Bocskai Edit is készül a korosztályos Európa-bajnokságra. Előbbi az egyik legfiatalabb, mégis az egyik legrutinosabb pólós a keretben.– Voltam már két világverse­nyen, de így is nehéz jósolni. Magyar csapatként nem is lehet más a cél, mint az éremszerzés – kezdte a beszélgetést Dömsödi Dalma. – Ehhez meg is van az összhang a csapatnál. Nincs megtiltva a közösségi média használata, de mi úgy döntöttünk, hogy az Eb-ig két dologra használjuk a telefonunkat: es­­ténként beszélünk a családdal és barátokkal, reggel pedig ébresztőként szól a mobil. Ebben nekem is példát kell mutatnom. Rengeteget be­­szélgetünk egymással, társasjátékozunk – számolt be a szentesi reménység.