˝A legenda˝

Még a Makón élő 94 éves nagymamám is tudja, hogy ki volt Niki Lauda. Most ő is szomorú, mert egy legenda távozott. A sportág legnagyobb klasszisa volt.



Abban az időben, amikor ő versenyzett, még nem létezett a virtuális világ, így székekből vagy éppen dobozokból építettünk Forma–1-es autót. Befestettük pirosra – pedig fekete-fehér volt ekkor legtöbbünk tévéje –, ráírtuk a 11-es számot, és mondtuk, hogy „Én vagyok Niki Lauda!". Váltottunk, nyomtuk a képzeletbeli gázpedált, tekertük a lábosfedőt, mert ez volt a kormányunk, vettük a kanyart, kigyorsítottunk az egyenesben, miközben a többiek – öcsém és a makói barátok – csak a vert mezőnyben követték az én, azaz „laudás autóm".



„Ebéd!" – szólt mamám. „Még van 5 kör, vezet Lauda!" – jött a válasz. Mama tudta, hogy hamarosan vége a versenynek, és mivel ő is kedvelte az osztrák pilótát, így hagyta, hogy véget érjen a verseny, és Niki Lauda legyen a makói futam győztese.



Sokszor játszottunk formaegyeset. Külön csata zajlott azért, hogy ki legyen Niki Lauda. Nem lehetett mindig ugyanaz, mert mindannyian szerettük, rajongtunk érte.



Fájdalmas volt olvasni a hírt, hogy távozott a sportág legendája, a háromszoros világbajnok, akit mindenki ismert, sokan szerették. Most rengetegen szomorúak, mert egy legendát veszítettünk el.