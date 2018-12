A nemzetközi olimpiai bizottság elismerte a sportágat: ötkarikás lehet a kick-box

Az újszegedi sportcsarnok sok kick box versenyzőt látott, olimpiai indulót még nem.

Archív fotó: Karnok Csaba

Magyarország legeredményesebb, egyelőre nem olimpiai sportága a kick-box. Világ- és Európa-bajnokok, érmesek jöttek haza az idei eseményekről is, így nem csoda, ha a benne érdekeltek és a szurkolók régóta szeretnék az olimpián látni – a magyar medálgyűjtés garantált. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tokiói ülése végre meghozta azt a hírt, amelyre vártunk, és elismerte a WAKO világszövetséget.– Ez a döntés azt jelenti, hogy a sportág közvetlenül az olimpiai műsorra kerülés előtt áll – mondta a szegedi nemzetközi versenybíró, edző, Szabó Gábor. – A NOB egészen pontosan a WAKO által képviselt kick-boxot fogadta el, így bemutató sportágként is az említett világszövetség előírásai szerint szerepelhet. A következő lépés éppen a bemutatkozás. A 2028-as olimpia rendezőjének kick-box lobbija, annak erőssége döntheti el, felkerül-e a bemutatósportágak közé tíz év múlva.A nem olimpiai sportágak wroclawi világjátékán pozitív benyomásokat szereztek a kick-boxot nyitott szemmel figyelők.– Az érthető szabályok, a bírók pontozása, a védőfelszerelés, a sérülésveszély például mind olyan tényező, amely befolyásolhatja a megítélést. Már a lengyelországi esemény után jelezték, pozitív az összkép, meglehet, ennek eredménye a tokiói döntés – vélte Szabó Gábor. – A mostani nyolc-tíz évesek már bizakodhatnak abban, hogy olimpián is szerepelhetnek. A magyar utánpótlás közismerten jó, és egyáltalán nem mindegy, hogy például az éremtáblán a magyar mérlegnél számolhatnánk még egy-két arannyal.A magyar kick-box egyik fontos bázisa Szeged, illetve Csongrád megye.– Szeged mellett Röszkén, Makón és Hódmezővásárhelyen is működnek klubok, amelyek az utánpótlásban és a felnőttek között is meghatározói az országos versenyeknek. A létszám egyik korlátja a teremlehetőség, ezen a téren Szeged sajnos rosszul áll. Bár elképzelhető, hogy más bánásmód jut majd nekünk a döntés nyomán. Hogy a hétből mely szakágak lehetnek olimpiai résztvevők? A full-contact, K1, light-contact, point-fighting négyesből talán három – nyilatkozta Szabó Gábor.