A szegedi hokiklub 30. évfordulójával felmerül a kérdés: mit hoz a jövő? Az amatőr sport lesz a kulcs

Apa, én is ilyen nagy hokis leszek! A jövő generációja áll a szegedi jégkorongélet fejlesztésének középpontjában. Fotó: Frank Yvette

1989 januárjában volt Szeged történelmének első hivatalos, magyar bajnokságban játszott mérkőzése, a 30 éves jubileumot pedig remek hangulatú programmal ünnepelte a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata. A szegedi hoki Minarik Edéje, az alapokat megteremtő Bánáti Antal mellett sok korábbi játékostársa is tiszteletét tette az eseményen, de még fontosabb volt, hogy a jövő generációja is képviseltesse magát, hiszen a következő harminc év róluk szólhat.– Több mint hatszázan eljöttek ünnepelni velünk, a nagyok mellett a kicsik is ott voltak velünk – kezdte értékelését a szervező csapatot működtető Tisza Volán SC jégkorongszakosztályának igazgatója, Pápai Miklós.– Boldog pillanatokat éltünk meg, mindenki abszolút pozitívan értékelte az eseményt. Sőt, szerintem még a vereséggel záruló bajnoki meccsre sem lehetett panasz, az eredmény ellenére ugyanis feltette a pontot az i-re. Itt ugyanis látszott, hogy úgy sikerült visszatérnünk a felnőttmezőnybe, ahogy terveztük: felvettük a versenyt a rutinosabbakkal, csak nüanszokon múlt a pontszerzés, élvezetes meccset kínáltunk a nézőknek, és sok hasznos tapasztalatot gyűjtött a helyi fiatalokból álló csapatunk. Ennél nem is kívánhatnánk többet az első szezonunkban, és ha így folytatják a srácok, egyre több győzelem részesei lehetnek.Egy klub harmincéves fennállásának ünneplésekor értelemszerűen felmerül a kérdés: mi lesz a következő harminc évben? Milyen hosszú távú tervek alapján építkeznek?– Tömegbázist szeretnénk teremteni a szegedi jégkorongéletnek, és ennek fontos része, hogy az amatőr sportot ugyanúgy támogassuk, mint a bajnokságban induló csapatunkat – árulta el a szakember.– A „suli-kori" programunkban jelenleg hétszáz gyermek űzi a sportágat a mindennapos testnevelés keretében. Így is szeretnénk eljuttatni sokakhoz a jégkorongot, és olyan lehetőségeket biztosítani, hogy ne is hagyják abba a sportág űzését, ha mondjuk egyetemisták lesznek. Legyen sokáig az életük része ez a fantasztikus sportág, akár amatőr, akár profi szinten szeretnék űzni. Csak ez a hitvallás adhat erős alapot a következő évtizedekre – véli Pápai Miklós.