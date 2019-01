Alaposan bekezdtek a Szegedi TE játékosai

1. Szél Tibor (Szegedi TE) 657, 2. Nikola Matijas (Partizan Beograd) 643, 3. Milan Jovetics (Partizan Beograd) 641, 4. Jovan Csalics (Szegedi TE) 632, 5. Kiss Norbert (Szegedi TE) 631, 6. Brancsek János (Szegedi TE) 627, 7. Márton János (Szegedi TE) 615, 8. Zavarkó Csaba (Jedinstvo Törökbecse), 9. Zeljko Toman (KK Slavia Kovacica) 610, 10. David Lainscak (Radnicki Novi Sad) 604, 11. Ernyesi Norbert (Szegedi TE) 598, 12. Loncsárevity Adrián (Szegedi TE) 593, 13. Stevan Zsivkovics (Radnicki Novi Sad) 591, 14. Komáromi Ervin (Jedinstvo Törökbecse) 590, 15. Karsai László (Szegedi TE) 586, 16. Marko Basara (Partizan Beograd) 581 fával.83. Ennyi versenyző ért el eredményt a hétvégén, és iratkozott fel a selejtező mezőnyébe a 17. BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás férfi egyéni világranglista-versenyen, egyben az első alkalommal kiírt egyéni szenior- és utánpótlás-világkupán.A tekések tehát alaposan belehúztak, a legjobbak pedig igen magasra tették a lécet, hiszen az éllovas szegedi Szél Tibor 657 fája szinte már továbbjutást jelenthet, és ha az utóbbi évek gyakorlatát vesszük alapul, akkor 630 fa környékén már lehet esélye egy versenyzőnek arra, hogy az egyenes kieséses szakaszba kerüljön.A programban szerepelt egy hármas torna is a Szegedi TE, a szerb Partizan Beograd és a szlovák Inter Bratislava között is, amelyen a hat legjobb eredményt számolták össze. A Szegedi TE 3702 fát gyűjtött, a Partizan Beograd 3578, az Inter Bratislava pedig 3293 fával zárt.Ami a jelenlegi állást illeti, a legjobb 16 között nyolc szegedi játékos található, és ugyan ez az állapot kiváló lenne a selejtező végeztével is, az elkövetkező hat napban (a hetediken, vasárnap rendezik a nyolcaddöntős küzdelmeket) minden bizonnyal változik majd a sorrend.Főleg azért, mert a jövő hét végén a magyar válogatott mellett például a szlovák Podbrezova is megérkezik az eseményre, amelyben például a 13-szoros világbajnok, a BB Mentor-kupa címvédője, Zavarkó Vilmos is játszik. Érdekesség, hogy az öccse, Zavarkó Csaba a vajdasági Jedinstvo Törökbecse színeiben is elindult a viadalon, és a nyolcadik helyen irakozott fel a tabellára.A hétfőtől csütörtökig tartó program általában 17 órakor indul, majd pénteken és szombaton reggeltől estig gurul a golyó az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, ahová a belépés ingyenes.