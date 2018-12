Arany János búcsúmeccse

Fotó: Kocsis Alíz

A búcsúmérkőzésének szánt bajnokit elindító szervát – amelyet a MAFC edzője, Novák László fogadott – Arany értékesítette sikeresen. Ezután egy különleges, archív fotókkal díszített, tűzijátékos tortával lepték meg a klub és a város egyik legendás röplabdázóját. A DÉLÉP SC Szegedből több egykori csapattársa (Huszta Péter, Katona János, Csorba Tibor, Nusser Elemér, Pesti Csaba, Hulmann Zsolt) is ott volt a helyszínen. Erre az alkalomra készült egy „Arany" feliratú, 64-es számú mez is, viselője viszont csak a játéktól búcsúzott, hiszen edzőként a Szegedi RSE ifjúsági B csapatának továbbra is átadja tapasztalatait.