Csúfos vereséget szenvedett a Szeged az első meccsen

MOL-PICK SZEGED: Alilovic – Sostaric 2, Maqueda 5, Gaber, Bánhidi 3, Källman 1, Bombac. Csere: Sego (kapus), Zsitnyikov 4, Canellas 8/4, Bodó, Sigurmannsson 1/1, Henigman. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Bodó Richárd kedvese, Vivi és kisfia, Bence így szurkol otthon az édesapának.

Melegít a Szeged.

Másodszor vezetnek a dán bírók a Szegednek



Amióta Juan Carlos Pastor vezetőedző irányítja a MOL-PICK Szegedet, hat szezon alatt mindössze egyszer vezette a Tisza-parti csapat mérkőzését a Martin Gjeding, Mads Hansen dán játékvezető páros. 2018. április 1-jén a BL-nyolcaddöntő második találkozóján a PICK 28–27-re győzött a német rekordbajnok THW Kiel ellen. 2013 óta a Veszprémnek viszont hatszor is fújtak, utoljára az idei Barcelona elleni csoportmeccset, amelyen 31–28-ra kaptak ki. Amikor ez a páros bíráskodott, háromszor győzött, kétszer veszített és egyszer döntetlent játszott a Telekom Veszprém.

K&H férfi kézilabda liga, döntő, első mérkőzés, Veszprém Aréna, 5224 néző. Vezette: Gjeding, Hansen (dánok)Sterbik - Gajic 9/6, Nagy 3, Lékai 3, Blagotinsek 1, Mackovsek 1, Manaszkov 4.Mikler (kapus), Terzic, Nilsson 3, Tönessen 2, Ilics 1, Mahé 2, Nenadics 6. Vezetőedző: David Davis.14, ill. 8 perc.6/6, ill. 8/5NYILATKOZATOK:– Elégedett vagyok a játékosok és a szurkolók teljesítményével, kiváló mérkőzést zártunk. Az első félidő egyenlő felek küzdelmét hozta. Jól kezdtünk, mindig így kellene, mindenki koncentrált volt. A második játékrészben Petar Nenadics frissen és jól szállt be, valamint Mikler Roland is jól védett. Ez még csak az első fele volt a párharcnak, alszunk rá egyet, és felkészülünk a visszavágóra, ahol szintén nyerni szeretnénk– Az edzők már összefoglalták a mérkőzést. Az első félidőben kiélezett játékot hozott, viszont a második játékrészben idei legjobb játékunkat nyújtottuk. Köszönjük a szurkolóinknak a szurkolást, pihenünk, aztán felkészülünk a visszavágóra.– Gratulálok a Veszprémnek a jó mérkőzéshez, sokkal jobbak voltak nálunk a második félidőben. Az elsőben kontroláltuk a meccset, a másodikban viszont elúszott számunkra. Azt a kevés jó helyzetet, amit kialakítottunk, nem tudtuk kihasználni. Huszonkét gólt kaptunk, amit tilos lett volna. Nagyon sajnálom a szurkolókat, akik elkísértek Veszprémbe bennünket, és egész évben mellettünk voltak. Az az igazság, hogy a BL-kiesés nagy hatást gyakorolt a játékosainkra. Rengeteg időbe került, hogy olyan szintre kerüljünk, mint a Veszprémmel, de ma visszaléptünk három évet. Meg kell mutatnunk vasárnap a büszkeségünket, hogy nyerni tudunk. Fel kell állnunk! Gratulálok Davis mester munkájához, sok sikert a BL négyes döntőjében.– Őszinte leszek mindenkivel, nagyon szégyellem magam, amiatt, amit nyújtottunk ma. A második félidőben darabjainkra estünk. Csalódott vagyok a saját teljesítményem miatt is, nem így szeretnék játszatni, tovább kell dolgoznom, hogy jobban játsszak. Elképesztően sajnálom a szurkolóinkat, elnézést kérek tőlük. Mindenképpen a legjobbunkat akarjuk majd adni vasárnap. Gratulálok a Veszprémnek és Davisnak, jó munkát végeztek ma.Semmi jel nem volt erre a súlyos vereségre, de ami jellemezte az elmúlt időszakban a MOL-PICK Szeged játékát, az most is bekövetkezett, jött egy olyan időszak, amelyben teljesen összeomlott a háromszoros magyar bajnok.Zsitnyikov, 34-24. Nilsson az üres kapuba, 35-24. Ez a vége, csúfos szegedi vereség, távol került az arany, nagyon távol.Gaber 2 perc. Labbdát szerzett Källman.Nenadics, 34-22.Canellas, 34-23.Bánhidi, Mikler a végállomás.Mikler véd. Ellépi Nagy. Maqueda ejt, 32-22. Nilsson forgatja be Gabert, 33-22.Maqueda, 31-21. Mahé, 32-21.Manaszkov, 31-20.Maqueda talpról, 30-20.Nenadics, tíz közte: 29-19. Majd Mackovsek, padló, 30-19.Nilsson beállóból, miután Bodó a lelátóra lőtte a labdát, 28-19. Sostaric a kapufára.Bombac, eladja. Nagyon gyenge ma.Nenadics talpról, 25-19. Mikler! Gajic, 26-19. Időt kér a Szeged. Bodót blokkolják. Sego véd.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson fölé.Hihetetlen...Bombac, Mikler véd, Gajic az üres kapu mellé.Lékai tört be, 24-19. Gaber 2 perc. Sostaric, Mikler véd. Csúcsformában a hazai kapus.Ilics 2 perc. Sostaric harcol ki hetest, Sigurmannsson, 23-19.Mikler véd, marad a Szegednél, Nagy tarolja Canellast, megsérül, Nenadics ziccer, 23-18.Hazai hetes. Büntetőpárbaj a döntőben... Gajic, 22-18.Nenadics harcol ki hetest. Gajic, 21-17. Bánhidi harcol ki büntetőt, Mackovsek 2 perc. Canellas, telibe a kapufát, de bent volt, 21-18.Bodó ellépi.Újabb technikai hiba. Manaszkov ismét, 20-17.Eladja a Veszprém, Källman ziccert ront, Henigman 2 perc. Manaszkov a szélről, 19-17.Bombac eladja, Sego véd, támadhat a Veszprém.Sego véd. Mikler véd, Gajic ziccer, 18-17.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, ront.Gajic, 17-17.Nenadics válaszol, 16-16. Maqueda hatalmas gólja, 16-17. Nilsson harcol ki hetest.Mikler véd, Nagy robog, 15-15. Källman vágja be a szélről, 15-16.Nenadics talpról, 14-15.A Szeged kezd. Bánhidi, 13-15.Ilics fölé. Nincs több gól, vezet a félidőben 14-13-ra a Szeged.Canellas unja meg, talpról, 13-14.Canellas harcol ki hetest. Mikler véd. Ilics, 13-13.SEGO! Ziccert véd!!!! Blagotinsek üt oda, 3. két perce!Sostaric beállóból, 12-13. Henigman szerzett labdát. Bodó, Mikler véd.Sego lábbal.Bánhidi fordul le, 12-12.Henigman kap 2 percet. Gajic a kapufára.Újabb eladatott labda. Sego véd iszonyat nagyot. Zsitnyikov, majd Sostaric, 12-11.Hazai hetes. Gajic, 12-9.Gajic avatja fel Segót, 11-8. Zsitnyikov, svédcsavarból, 11-9.Tönessen vágja be, 10-8. Zsitnyikov eladja.Canellas most mellé.Lékai, 9-8. Bombac megy bele, Lékai eladja.Bombac ront, de Canellas javít, 8-8.Nilsson válik le, 8-7.Mackovsek talált rést, 7-6. Nagy teríti le Mauedát, 2 perc, szegedi hetes. Canellas, 7-7.Blagotinsek 2 perc. Bánhidi kap parádés labdát, 6-6.Mackovsek telibe a kapufát. Källman a vonalra lép, Lékai talpról, 6-5.Zsitnyikov emelkedik, a kezek között, 5-5.Maqueda nem jól passzol, jöhet a hazai csapat. Nagy ismét betörésből, 5-4.Blagotinsek szedi össze, 4-4.Lékai vert meg mindenkit, hetes. Gajic, 3-3. Maqueda okosan, 3-4.Alilovic véd, Canellas emelkedik, bevágja, 2-3.Nagy is hasonlóan, a szélről, csak ő gólt lőtt, 2-1. Bánhidit rántják le, hetes. Blagotinsek, 2 perc. Canellas, 2-2.Mackovsek tör be, hetes. Gajic, rajta volt Alilovic, 1-1. Zsitniykov a szélről, telibe Sterbiket.Maqueda sokkal lő fölé.Alilovic véd.Bánhidi harcol ki hetest. Canellas, 0-1A Veszprém kezd. Gajic a vonalra lép..Túl a bemutatáson. Dean Bombac és Bánhidi Bence kapta a legnagyobb füttyöt a hazai szurkolóktól.Tina Turner nagy slágere szól, üres a küzdőtér, mindkét csapat a meccsszerelést ölti magára.A Szeged már az öltözőben. Danyi Gábor, a Győri Audi ETO KC BL-győztes mestere is a helyszínen nézi meg a meccset.Már a két dán spori is nyomja a bemelegítést.340 szegedi szurkoló tölti meg az egyik szektort. Már az Arénában hangolnak a kék hívek.Balogh Zsolt kimaradt a szegedi keretből. A válogatott átlövő bokája a Cegléd elleni meccsen sérült meg, nem jött teljesen rendbe, ezért nem játszik. Hazai oldalon 14 játékost neveztek, nincs a keretben Strlek és Marguc.Üdvözlünk mindenkit Veszprémből, már mindkét csapat melegít. 18.30-kor kezdődik a döntő első meccse.Alen Blazevic nem játszik. A horvát válogatott játékos hátsérülése nem jött rendbe, így a 2012 óta a Szegedet erősítő védekező kézilabdás kihagyja a ma kezdődő férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét.Kezdődik a várva várt csata az aranyért a két ősi rivális, a MOL-PICK Szeged és a Telekom Veszprém között. Idén is oda-visszavágós rendszerben zajlik a finálé, a Szeged kezd idegenben, miután veretlenül megnyerte az alapszakaszt. A visszavágót vasárnap (18 óra) rendezik az újszegedi sportcsarnokban.– Egyetlen feladatunk maradt az idényből – nyilatkozta Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged válogatott játékosa –, és ezt sikeresen szeretnénk lezárni. Felkészültünk a nagy meccsre. Egy élsportoló álma, hogy ilyen rangú és hangulatú találkozón léphessen pályára. A mostani szezonban többször megmutattuk, hogy milyen erő van a csapatban. Most is fontos lesz az egységünk, felkészültségünk, így ha betartjuk a taktikát, akkor győztesen térhetünk haza.340 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot a Veszprém Arénában. Az egyik szektor ismét megtelik MOL-PICK-hívekkel. A bajnoki címvédő már szerda délután elutazott, az éjszakát Balatonalmádiban töltötte.A bajnoki finálé első meccsét az M4 Sport élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.