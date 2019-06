Elhunyt a szegedi gólvágó, Kun Lajos

A nyolcvanas évek szegedi labdarúgásának legveszélyesebb támadója 81 NB I-es mérkőzésen 30, 205 NB II-es meccsen pedig 73 gólt szerzett – nagyon érezte a kaput.



Kun Lajos névjegye

Születési éve, helye: 1958. 06.02., Békés

Posztja: csatár

Klubjai: Békés (1974-től 1978-ig), Szegedi Dózsa (1978-tól 1980-ig), SZEOL AK és Szeged SC (1980-tól 1990-ig, majd 1991-től 1992-ig) 1990 májusától 1991 tavaszáig alacsonyabb osztályú belga csapatban játszott.

Mérkőzéseinek száma: 81 NB I-es és 205 NB II-es.

Góljai: 30 találat az első osztályban, 73 a második vonalban.



Megemlékezés róla:



Elhunyt Tündér Lala



Szerencsés korosztályhoz tartozom. Én is meccsre járó ember voltam. Nekünk szent volt a hétvége: ha itthon játszott a SZEOL AK, akkor mi mentünk. Előbb a SZEOL-pályára, majd az SZVSE-re. Szurkolni, buzdítani a kék-feketéket. Egész héten erre készültünk, vágtuk cetlikre a Népsportot, a Délmagyart, pénztárgépszalagot kunyeráltunk az újszegedi ABC-ben. A nagypapám által varrt kék-fekete zászlónkat mindig kisimítottuk. Hasonlóan tett több ezer szegedi, mert nagyon sokszor megtelt a két említett stadion, vagy inkább pálya.

És ebben az időben Kun Lajos volt a kedvenc. A csatár, a mi gólvágónk. Otthon, lent a pályán mindig mindenki ő akart lenni. Mert úgy futballoztunk, hogy játékost választottunk, belebújtunk a bőrébe. Kun lőtt, Kun fejelt, Kun sprintelt. „Tündér Lala" – zengte többször a tábor. Zengtünk mi is! Kedvenc volt ő.

A mai futballban mekkora kincs lenne, hiszen a kapu előtt életveszélyt jelentett. Akkor még más világ volt. Nem voltak közösségi oldalak, nem voltak honlapok, sportcsatornák, így ő Szeged kedvence volt, és az is maradt. Örökre! A Honvéd elleni mesterhármasa legendássá vált. Még ma is emlegetik. 4-3-ra nyertünk a Détári fémjelezte nagy Honvéd ellen. 10 ezren tomboltak a Vasutas-stadionban. „Tündér Lala!" – ordította 10 ezer szegedi.

61 éves távozott közülünk a kék-feketék csodacsatára. A futball után nem találta az életét, talán ott fent, most boldog lesz, olyan, mint mi voltunk az ő játéka láttán. Szombaton biztos, hogy felveszem a kék-fekete mezem, és elmegyek a gyerekekkel focizni, és Kun Lajos leszek. Utoljára.

Süli Róbert