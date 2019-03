Felnőtt karriercsúcsot ért el a 20 éves irányító: Középpontban Kerpel-Fronius Gáspár, a Szedeák játékosa

A fiatal irányító (balra) egyre több lehetőséget kap. Fotó: Karnok Csaba

– Kicsit izgultam, kellett egy kis idő, míg játékba lendültem, a két tripla jót tett az önbizalmamnak. Három negyeden keresztül jól játszottunk, amikor így megy a csapatnak, akkor sokkal könnyebb nekem is a játék. Sajnos kevésszer léptünk úgy pályára, hogy mi vagyunk az esélyesebbek, talán ez volt az oka a leblokkolásunknak. Ez egy olyan meccs volt, amit muszáj volt megnyerni.– Örülök annak, hogy egyre több lehetőséget kapok, de sajnos a sérülések is közrejátszanak ebben. Úgy érzem, kezdem felvenni a ritmust. Néha persze bizonytalan vagyok, akadnak hibáim, de azon vagyok, hogy kijavítsam ezeket.– Igen! Ideveszem a Jászberény elleni idegenbeli meccsünket, ott sem játszottunk rosszul, csak nem estek be a dobásaink. Ante Krapic nagyon jól beilleszkedett, ezt mutatja a TF elleni 18 pontja és 9 lepattanója. Most Ponjavicsnak nem ment annyira, de határozottan jobban nézünk ki.– Két éve nem kaptunk ki hazai pályán, mind a huszonhat meccsünket megnyertük. A döntő azonban egy másik kávéház. Révész Ádám hiányzik a palánk alól, alacsonyabb szerkezettel, gyorsabb játékot játszunk, meglátjuk, ez mire lesz elég.