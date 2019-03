Gyengén rajtolt a SZEOL - galéria

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 17. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 300 néző.Takács Tamás – jól (Flinta, Zahorecz).Leindler 6 – Tomisics 4 (Horváth P., 74.), Rácz 4, Gál 4, Grünvald 5 – Lévai 4, Ondrejó 0 (Kalmár, 24. – 5), Pócs 5 – Kéri 6 (Buzási, 80.), Péter 4, Kozics 4.Siha Zsolt.Tomori – Temesvári, Skvorc, Horváth R., Szendrei – Darabont, Nagy B. (Rózsahegyi, 90.), Pisont P. – Májer, Bence, Novák (Soltész, 73.).Pisont István.Lévai (21.), Pócs (41.), Péter (62.), Kozics (83.)Péter Antal látványos ollózása jelentette a SZEOL SC legveszélyesebb kísérletét az első félidőben a Budapest Honvéd II. ellen. A szegediek ugyan többször is megbontották az ellenfél védelmének szélét, de nem sikerültek a beadások, a fővárosiak (akik többek között a horvát utánpótlás-válogatott Dino Skvorccal érkeztek Szegedre) előtt azonban több lehetőség adódott, Leindler védéseire is szükség volt, hogy ne hozzon gólt az első félidő.A folytatás is hasonló volt, Péter centikkel maradt le egy megcsúsztatott labdáról, de ezenkívül nem akadt komoly szegedi helyzet, a kispesti fiatalok pedig szervezetten és jól futballoztak. Nem hozott gólt tehát az első tavaszi bajnoki az SZVSE-stadionban, a SZEOL SC-től több kell a hétvégi makói megyei derbin.– Ha Leindler nem így véd, akkor két góllal vezetett volna az ellenfél az első félidőben. Ondrejó sérülése mindent borított, de ettől függetlenül ez kevés volt ma tőlünk, pedig semmi előjele nem volt ennek. Rettentő visszafogott teljesítményt nyújtottunk, elsősorban nem az eredmény, hanem a mutatott játék miatt vagyok csalódott.1. Szentlőrinc 17 12 1 4 30 – 13 372. Szeged-GA 17 11 3 3 32 – 11 363. SZEOL SC 17 10 3 4 25 – 11 334. Dabas 17 8 5 4 22 – 20 295. Taksony 17 8 3 6 23 – 19 276. Dunaújváros 17 7 6 4 16 – 10 277. Honvéd II. 17 7 5 5 19 – 18 268. Iváncsa 17 6 4 7 23 – 23 229. Kozármisleny 17 5 7 5 18 – 13 2210. Pécs 17 4 7 6 14 – 19 1911. Szekszárd 17 5 3 9 8 – 18 1812. Rákosmente 17 4 6 7 18 – 23 1813. Kecskemét 17 3 8 6 21 – 24 1714. Makó 17 4 3 10 17 – 30 1515. HFC 17 3 5 9 12 – 29 1416. Paks II. 17 2 5 10 13 – 30 11