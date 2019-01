Hárman is a válogatottakban: a Szegedi RSE az egyik legfontosabb utánpótlásbázissá válik

Vörös Szabolcs...

... és Pintér Barnabás is kapott meghívót. Fotók: Kocsis Alíz

Vasárnap emlékverseny



Rekordlétszámmal, 45 csapat részvételével rendezik meg vasárnap a Lila iskolában és az Etelka soron a VI. Titkos Lajos Emlékversenyt. A hagyományos esemény a szegedi sportélet egyik legmeghatározóbb alakja, a

legendás pedagógus és röplabdaedző emléke előtt tiszteleg. Titkos Lajos kezei közül olyan remek játékosok kerültek ki, mint Hulmann Zsolt, Polgár Gábor, Csíkos Gábor vagy Rácz László.

Két éve számoltunk be róla, hogy Németh Hanna akkoriban már stabil utánpótlás-válogatott játékosnak számított. A Szegedi RSE számára viszont csak ekkor kezdődött az igazi sikersztori: azóta rendszeresen írhatunk arról, hogy újabb tehetségeiket hívták be a korosztályos nemzeti csapatokba. Ezúttal sincs másként, hiszen az U16-os lányok együttesébe Szatmári Júlia, az U14-es fiúk közé pedig Vörös Szabolcs és Pintér Barnabás kapott meghívót. Utóbbi két fiatal röplabdázó számára újdonságról van szó, akik mellett edzőjük is büszke a fejleményre.– Nagyon örültünk a hírnek, egy remek visszaigazolás a munkánkról, és persze motiváció a többieknek, hogy rendre vannak válogatottjaink – kezdte a beszélgetést Varga Tamás, a fiúk trénere. – A feladóként szereplő Pintér Barnabás nagyon tehetséges srác, aki az utóbbi évben még komolyabban vette a sportágat, és Forráskúton élőként is megoldja, hogy mindig ott legyen az edzéseken. Vörös Szabolcs példamutató szorgalmával tűnik ki a mezőnyből, a társaiéhoz képest alacsony termetét komoly munkával ellensúlyozza. Édesapja is röplabdázó volt, de rajta kívül is sok régi szegedi röplabdás gyermeke edz nálunk. Szegeden tehát eljött az új generáció ideje – jegyezte meg a szakember, majd hozzátette: az említett korosztályokban több szegedi gyermeket is a válogatottak figyelmébe tud ajánlani.A szegedi U14-es korosztály egyébként tavaly egy játszmára volt attól, hogy a bajnokság hatos döntőjébe jusson, idén ennek elérése a cél.