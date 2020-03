Noszály Sándor: Balázs és Fucsovics bárkivel felveszi a harcot

Bármilyen ellenféllel szemben van esélye a magyar férfi teniszválogatottnak, amely pénteken és szombaton Belgiummal csap össze a Davis Kupa debreceni selejtezőjében.

„Fucsovics Marci és Balázs Attila személyében két domináns játékosunk van, akik a világon bárkivel fel tudják venni a harcot” – nyilatkozta az MTI-nek pénteken a DK-csapat korábbi oszlopos tagja, majd rátért a több mint százéves kupasorozat tavalyi reformjára: „A Davis Kupában sok minden megváltozott azóta, hogy én utoljára játszottam benne 1996-ban. Nem tudom, hogy ez a mostani lebonyolítási rend jó-e, mindenesetre mi most itt vagyunk, játszhatunk a madridi döntőbe jutásért, és csak ez a fontos.”

A 47 esztendős ex-játékos – aki 95. is volt a világranglistán – azt mondta, a válogatottban eltöltött hét évből legszívesebben az angolok, az argentinok és az ausztrálok elleni párharcra emlékszik vissza. Utóbbi történelmi csata volt a Margitszigeten 1995-ben, mert azzal a 3-2-es sikerrel jutottak fel a magyarok a világcsoportba.

Noszály Sándor december óta a nemzeti csapat első számú játékosának, Balázs Attilának a stábjában dolgozik, aki az év elejéhez képest 52 helyet javított a világranglistán.

„Az volt a cél, hogy Attila a top 100 közelébe jutva fenn legyen a Grand Slam-főtáblákon. A Távol-Keleten és Dél-Amerikában is sikerült elkapni a fonalat és feljönni a 76. helyre, aminek borzasztóan örülök. Most kell rátenni még egy lapáttal” – fejtette ki, majd a stábról azt mondta: „Szendrei Dani menedzserként és erőnléti edzőként nagyon profi munkát végez, mögöttem pedig ott van 35 év teniszes tapasztalat és 400 ATP-verseny. Technika és taktika szempontjából is jó együtt dolgozni Attilával, de a legfőbb feladatom, hogy inspiráljam, motiváljam őt, hogy a szürke hétköznapokban is intenzív legyen az edzésmunka” – tette hozzá a 16-szoros magyar bajnok.

A Magyarország-Belgium selejtező 16 órakor Balázs Attila és Ruben Bemelmans mérkőzésével kezdődik a Főnix Csarnokban. A párharc győztese a világ legjobb együtteseivel küzdhet meg a novemberi, 18 csapatos madridi DK-döntőben, míg a vesztes osztályozót vív a bennmaradásért szeptemberben.

