116 megyei érem az ob-n

Ti­­ze­­dik alkalommal rendezték meg a magyar rövidpályás masters úszó országos bajnokságot Százhalombattán, ahol Csongrád megye két egyesülete is hal­­mozta az érmeket: a Szentesi Delfin ESC 95, a szegedi Suncity Triathlon Team pedig 21 dobogós helyezéssel tért haza.

Népes mezőny gyűlt össze az idei ob-n, közel 400 úszó in­dult, még olyanok is kipróbálták magukat az ob-n, akik az elitben versenyeznek. A komoly érdeklődés oka természetesen a 2020-as Masters Európa-bajnokság volt, ugyanis a kontinensviadalt idén Budapest rendezi május 30-tól június 6-ig. Éppen ezért nemcsak a mezőny volt nagy, hanem a harc is a jobbnál jobb helyezésekért, és persze a szintidőkkel és korosztályos csúcsokkal is versenyeztek az indulók. Számtalan országos és európai csúcsot döntöttek meg a rendezvényen.

A Szentesi Delfin ESC versenyzői közül Pengő Erzsébet 400 méter gyorson a VII. korcsoportban új korosztályos csúccsal nyert, és 100 méter gyorson is csak pár tizedmásodperc választotta el a rekord megdöntésétől. A Kurca-partiak egyéniben 36 bajnoki címet, 27 ezüstérmet és 19 bronz medált szereztek a rengeteg pontszerző helyezés mellett, váltóban pedig 11 alkalommal is a dobogó második helyére állhattak, illetve 2 bronzérmet is szereztek a szentesi kvartettek.

A „delfinek” kiemelkedő versenyzője volt Berezvainé Virágos Éva, aki 9 számban is magyar bajnok lett. A többi szentesi bajnok: Tari László (5 aranyéremmel), Borzi Miklós (4), Pólyáné Téli Éva (3), Melkuhn Dezső (3), Felvégi Zsuzsanna (2), Pengő Erzsébet (2), Venczel Kincső (2), Bertényi Mária (1), Bocskai Zsófia (1), Rozgonyi Eszter (1), Lukátsy Katalin (1).

A Suncity Triathlon Team is képviselte régiónkat, nem is akármilyen eredményekkel: a szegedi egyesület 7 bajnoki cím mellé 6 ezüstérmet és 8 bronzmedált gyűjtött be. A do­­bogós helyezéseket Novák Krisztina és Gábe Tamás érte el, utóbbi sportoló öt számban lett korosztályos bajnok, ezen felül még tízszer dobogóra állt. Schulcz Domonkos értékes pontszerző pozíciókat ért el az ob-n.