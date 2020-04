A Haász SZUE olimpiára esélyes úszója, Fábián Fanni alkalmazkodik

A Haász SZUE olimpiai szereplésre esélyes tehetsége, Fábián Fanni jól is kijöhet az ötkarikás játékok halasztásából, de az uszodák bezárása miatt számára sem egyszerű a jelenlegi helyzet.

A sportvilágban az úszók számára az egyik legnagyobb ér­vágás a koronavírus-járvány, hiszen nincs az a szárazföldi gyakorlat, amely teljes mértékben helyettesíthetné a bezárt uszodákban végezhető edzéseket. A Haász SZUE 17 éves tehetsége, Fábián Fanni is csak annyit tehet: alkalmazkodik a helyzethez.

– A furcsa helyzet ellenére jól vagyok – kezdte a beszélgetést a szegedi reménység. – Kaptunk ergométert és eszközöket a TRX-edzéshez, a medicinlabda is kulcsszerepet kap, és sokat futok. Így is kevesebb kalóriát égetünk el, ezért a táplálkozásra még inkább figyelni kell. Nagy öröm, hogy kutyasétáltatással is tudok mozogni. A víz hiánya érdekes hatással van rám, sosem tusoltam olyan sokat, mint mostanában, persze ez sem helyettesíti a medencét – jegyezte meg nevetve, majd hozzátette: a klubtársaival és edzőivel alkotott közösség is nagyon hiányzik neki.

A szegedi egyesületből Olasz Anna mellett Fábián Fanninak volt a legtöbb esélye kijutni az idei olimpiára, de az ötkarikás játékok mellett az országos bajnokságot is elhalasztották, így a kvalifikáció későbbre marad.

– Akik olyan fiatalok, mint én, jól is kijöhetnek a halasztásból, hiszen még érettebben és jobb eredményekkel szerepel­hetnek, viszont az utolsó olimpiájukra készülők számára ez nagyon nehéz helyzetet eredményezett. Az már ne­­kem is fájó pont, hogy egyre kevésbé tűnik reálisnak a hazai Európa-bajnokság augusztusi megrendezése, nem lepődnék meg, ha őszig kellene várni a kontinensviadalra – mondta Fábián Fanni.