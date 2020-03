A járványig minden a terv szerint haladt a csapatnál

Közel két hónapos felkészülés után csupán egy tétmeccs jutott a Tiszasziget SE-nek a Csongrád megyei I. osztályban: Bernát Péter játékos-edző különösen sajnálja, hogy nem tudták azt folytatni, amit a tavasz elején elkezdtek, egyúttal reméli, lesz még lehetőségük bizonyítani.

A téli viszontagságos felkészülést követően csak egy bajnokit játszott a megyei I. osztályban a Tiszasziget SE: az algyői találkozó jól sikerült a csapatnak, így győztesen kezdte a bajnokságot. Ezt viszont hasonlóan a többi csapathoz, kényszerszünet követte a szigetieknél, hiszen a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették a bajnokságot.

– Amit elterveztem, mindent meg tudtunk csinálni, az edzőmeccseken is látszott, hogy lehet bizakodni a csapatban.Egy jól felépített játékkal szép győzelmet arattunk Algyőn. Az edzéseket elvégeztük a leállásig is, sajnálom, hogy így alakult, mert bizakodhattunk a folytatás előtt. A következő hetekben le tudtuk volna szűrni, hogy hol is állunk, hiszen 3-4 jó csapat következett volna számunkra – mondta Bernát Péter, a Tiszasziget SE já­­tékos-edzője, akinek csapata többek között két bajnoki címért küzdő gárdával, a Makóval és a HFC-vel is találkozott volna.

A szünet persze nem teljes le­­állást jelent Tiszaszigeten sem, a játékosok a kiadott edzésprogram szerint készülnek, amit do­kumentálniuk is kell.

– Bízom benne, hogy valamilyen szinten folytatódik a bajnokság, ezért is kértem azt a játékosaimtól, hogy ne álljanak le. Megyei szintről beszélünk, így a lelkiismeretükre is van bízva, hogy elvégezzék a munkát, viszont jó helyzetben vagyok, mert olyan játékosaim vannak, akik foglalkoznak ma­gukkal. Annyit kértem, hogy do­­kumentálják az otthoni mozgásokat. Ugyanakkor persze a játékosok egészsége az első, nem szeretnénk kockáztatni.

Hozzátette, az őszi idényt kö­­vetően ugyan nem ideális körülmények között készültek, műfüvön csak mérkőzéseket ját­­szottak, az edzéseket vagy a faluban való futás, vagy a hátsó füves pályán való gyakorlás je­lentette, ami a rengeteg esőtől nem volt a legjobb állapotban, ám a játékosok becsületesen elvégezték a rájuk kiszabott munkát – így Bernát Péter is teljesen elégedett volt a futballisták teljesítményével.