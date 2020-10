A Kisteleki TE-nél minimális volt a lemorzsolódás

Induló sorozatunkban azt vizsgáljuk meg, hogyan hatott a koronavírus-járvány a megyei futballklubokra. A második részben Kistelek következik, ahol a futballpályák állapotának javítására használták fel a karanténidőszakot, miközben a létszámvesztés minimális volt.

A centerpályán az U14-esek játszottak szomszédvári rangadót a Csengele azonos korosztályával (nyertek a vendégek 6–3-ra), majd a felnőttek léptek pályára a megyei III. osztályban, miközben a műfüves kispályán a negyedik alkalommal kiírt EFI Fair Play-kupa csapatai küzdöttek (győzött a Szindi­kátus). Az edzőpályán gyerekek labdáztak, de közben már el volt készítve hat minipálya a másnapi Bozsik-gyerekfesztiválra bójákkal, kis kapukkal felszerelve.

Visszatért az élet

Így nézett ki a Kisteleki TE otthona az 5-ös út melletti (Kossuth utcai) létesítményben az előző hétvégén. Tagadhatatlanul visszatért az élet a klubba és a futballpályára is, miközben a maszkhasználatra figyelmeztetéssel, kézfertőtlenítéssel igyekeztek vigyázni az odalátogatók egészségére.

– Az edzések márciusi abbamaradása utáni első reakcióként kihasználtuk, hogy kímélhettük a pályákat – mondta Dancsok Csaba, a Kisteleki TE szakosztályvezetője. – Elvégeztük a szellőztetést, a henge­relést, próbáltuk a pályát még szebbé, használhatóbbá, komfortosabbá tenni. Emellett fertőtlenítettünk és kimeszeltük az öltözőket, a szertárt is. Az edzőpálya is megkapta az öntözőrendszert, most az is remek talajt biztosít a különböző gyermekeseményeknek.

A kisteleki klub szinte az elsők között volt a régióban, amely újrakezdte a munkát, az edzéseket.

Újraindulás

– Május elején indultunk újra minden korosztállyal. Egyszerre maximum két vagy há­­rom csoport edzett: egy az edzőpályán, a másik egy vagy kettő a centerpályán. Minden szülő aláírt nyilatkozatot hozott, a kapunál átadta a gyereket, aki kezet fertőtlenített. Nem használtuk a megkülönböztető mezeket a fertőzésveszély miatt, emellett az öltözők sem voltak kinyitva, csak egy mosdó volt a kézmosáshoz. Nem akartunk gyerekeket veszíteni, ezért hoztuk meg ezeket a döntéseket Molnár Róbert elnökkel és Sejben József elnökségi taggal közösen – nyilatkozta Dancsok Csa­­ba.

Ennek megfelelően az új idényt is elkezdte a teljes szakosztály.

Minimális veszteség

– A Bozsik-korcsoportok mellett az U14-es, az U17-es, Horváth Attila szervezőmunkájának kö­szönhetően, igaz, zömében fiatalabbakkal újra az U19-es csapat is elindult a korosztályos sorozatokban, illetve a felnőttkeret a megyei III. osztályban, amelynek létszáma gyarapodott. Ebből is látszik, jól átvészeltük ezt az időszakot, szerencsére minimális, nagyjából ötszázalékos lemorzsolódással kezdhettük meg a munkát. Ez pedig annak köszönhető, hogy aránylag hamar újrakezdődtek az edzések. A szülők is értékelték a munkánkat, így pozitívan jöttünk ki az egész helyzetből. Kimozdulhattak a gyerekek az otthonaikból, a szülők pedig szeretik a futballt, így végre ismét sokan eljárnak a gyerekeikkel a különböző fesztiválokra, bajnoki meccsekre, eseményekre – mondta végül Dancsok Csaba, a Kisteleki TE szakosztályvezetője.