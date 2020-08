A szegediek elindultak az OSC elleni meccsre, de vissza kellett fordulniuk

Egészségügyi problémák miatt az utolsó pillanatban elhalasztották a férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában az OSC–Szeged találkozót. A Tisza-partiak reménykedtek a játékban, el is indultak a fővárosba, de visszafordultak.

Mindössze három mérkőzést rendeztek meg nyolc helyett a férfi vízilabda OB I. első fordulójában. Azt már két hete tudhattuk, hogy a Ferencváros–Vasas, Tatabánya–Szentes és az UVSE–Debrecen találkozókat a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) elhalasztotta, mivel többet csapat játékosa pozitív koronavírus-tesztet produkált, ezért pedig 14 napos karanténba került többek között a negatív teszteket adott Metalcom Szentes is.

Szombaton újabb két meccs halasztásáról döntöttek. Mivel a szolnokiaknál egy vízilabdázó szerdai koronavírus-tesztje pozitív lett, így a Szolnok–Kaposvár nyitány is elmaradt, majd késő délután kiderült, hogy a Szeged sem ugorhat medencébe az OSC ellen. Ezzel kapcsolatban a vlv.hu szakportál úgy fogalmazott, hogy több forrásból is úgy értesült, hogy a hazai csapatban több játékos is egészségi problémákat jelzett, és bár az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki koronavírus-fertőzöttséget, az időközben levett minták elemzése még tart.

– Folyamatosan egyeztettünk az OSC-vel, az utolsó pillanatig bíztunk benne, hogy játszhatunk – árulta el lapunk érdeklődésére Szabó Zoltán, a Szegedi Vízilabda Egylet vezetőedzője. – Elindultunk a fővárosba, de nem jutottunk messze, még Szegeden belül visszafordultunk. Pozitív koronavírus-tesztje a halasztás pillanatában nem volt senkinek az OSC-ből, de az indokolt óvatosság miatt elmaradt velük a mérkőzésünk a Nyéki Imre Sportuszodában. Az eredeti programot tartva a hétvégén nem tartottam edzést, mivel szerdán 20 órakor a Ferencváros otthonában vár ránk bajnoki találkozó. Hétfőtől folytatjuk a munkát a reménybeli második fordulóra – nyilatkozta a tréner.

Három összecsapást rendeztek meg szombat este a férfi vízilabda OB I. nyitányán. Az Eger 13–12-re győzte le otthon a KSI-t, míg a BVSC Pécsett ért el 12–12-es döntetlent, a Miskolc pedig a Honvéd otthonából vitte el a pontok 10–9-es sikerével.