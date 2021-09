Az angol válogatott második félidei játéka igazolta a várakozásokat

A magyar labdarúgó-válogatott 4–0-s vereséget szenvedett a világbajnoki selejtezők I csoportjában az Európa-bajnoki ezüstérmes Anglia ellen. Az eredmény a realitást tükrözi, a különbség nem biztos.

Jó lett volna megint megélni a nyári csodákat, a franciák vagy a németek elleni Eb-csoportmeccsen elért döntetlent, ám ez most nem jött össze. Az első félidőben még működött a magyar védekezés, a komoly labdabirtoklási arány ellenére sem volt nagy helyzetük az angoloknak, igaz, öt magyar passz is elég ritkán volt egymás után. Ám a szünetet követően megérkezett a realitás: a vendégek sorra dolgozták ki a ziccereket, de az első, Sterling-találatot kivéve leginkább nem ezekből, hanem jobb oldali beadás után (Kane), pontrúgásból (Maguire) és távoli lövésből (Rice) növelték az előnyüket.

Mondhatjuk, az utóbbi háromnál volt szerencséjük is, de ha erre fogjuk, naivak vagyunk. Kikényszerített hibák után találtak be a britek, akik hosszú idő után végre topcsapatot alkotnak – nem véletlenül írjuk, hogy végre, hiszen az európai futball is jól jár egy erős Angliával. Persze úgy könnyű topcsapatot alkotni, ha a játékosok topbajnokságból érkeznek. Márpedig a Premier League ezt a szintet képviseli.Érthetetlen volt Sterling viselkedése: a vezető gólja után a pó­lóján mutogatott egy feliratot, de egyetlenegy vendégszurkoló nem lehetett a stadionban, akik talán még ismerték is az angol támadó koronavírusban elhunyt barátját, annak a munkásságát, értették az ő emlékének szóló üzenet fontosságát (Love you forever, Steffie Gregg).

De érthetetlen volt, hogy erre miért kellett a műanyag poharakat bedobálni, mikor mindenki tudta, a nemzetközi szövetség ár­­gus szemekkel figyel minden magyar szurkolói viselkedést.

Az biztos, most megint várhatjuk a büntetést, de arra is kíváncsiak vagyunk, az Eb-döntő kapcsán az angolok milyen szankciókra számíthatnak a jegy nélküli szurkolók beáramlása miatt – igaz, az utóbbi akció nem menti fel semmi alól a nagy tömeg egészen kevés százalékát alkotó felelőtlen szurkolóinkat, akik miatt megint elő lesz véve a magyar szövetség.

Csongrád-Csanád megye büsz­­ke lehet a kispadon stábtag szegedi Laczkó Zsoltra és Hegyesi Lászlóra, valamint a meccset végigjátszó hódmezővásárhelyi Kecskés Ákosra.

Vasárnap 18 órától újabb fel- adat vár Magyarország labdarúgócsapatára Albániában.