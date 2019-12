Az év Csongrád megye büszkeségei

„A 94 éves Makón élő mamám imádja a sportot. Pedig sohasem sportolt. Még ennyi idősen is az az első dolga, hogy megnézi a Délmagyarországban, mit történt Csongrád megye sportéletében. 2019-re is büszkék lehetünk, komoly kis évet tudhatunk magunk mögött. Ha ezek a sikerek és eredmények egy-egy karácsonyi díszt alkotnának, akkor bizony jó nagy dobozzal a kezünkben állnánk a fa előtt. És a fa sem lenne kicsi!”

Kezdjük azokkal a fejlesztésekkel, építkezésekkel, amelyek nélkül a sport elképzelhetetlen. A kormányzati támogatásnak köszönhetően a Maty-éri evezős és kajak-kenupálya olyan szép és modern lett, amely a világon egyedülálló. A Csongrád megyei közönség is az, ismét olyan hangulatot varázsolt az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amely a világon egyetlen pályán sincs. Szerencsére a szegedi sportolók is bizonyították, hogy a legjobbak között a helyük.

Egykor Európa legmodernebb labdarúgó stadionja Szegeden volt. Ez volt a legendás SZAK-pálya. A ódon falelátó mindig megtelt. Idén elkészült a Szent Gellért Fórum. Méltó helyre került a szegedi labdarúgás, a helyi emberek pedig bizonyították, hogy micsoda igény van a minőségi futballra. A Békéscsaba ellen ötezren szurkoltak a lelátón. Mi ez, ha nem fociőrület?

A szegedi kézilabdások, a MOL-PICK Szeged is adott egy hatalmas ajándékot, Debrecenben megnyerte a magyarkupát. Két éve veretlen az újszegedi sportcsarnokban a város legnépszerűbb csapata, a nagy meccseket rendre 3200 néző előtt játssza. És amit mindenki várt, végre elkezdődött az új, modern aréna építése. Méltó otthonra lel az Európában is jegyzett csapat, amely a város legnagyobb reklámhordozója – Szeged címere ott van a mezeken –, hiszen számos helyre elviszi a Csongrád megyei székhely nevét.

Egyedülálló dolog a vízilabdában, hogy egy megyét négy csapat is képviselhet az első osztályban. Szentes az egyik ilyen fellegvár, példaértékű az a munka, amit női és férfivonalon véghez visznek. Mindig fel tudnak mutatni tehetségeket, kiváló a képzésük. Szegeden is izgalmas éven vannak túl a csapatok, épül az új uszoda, a férfi együttes visszakerült a legjobbak közé, a női csapat építkezik, a helyi tehetségekben bízik.

Csúcsra ért a szegedi férfi tekecsapat, újból bajnok lett. Nagy dolog ez, hiszen nagyon sokszor a legjobb játékosaikat tehetősebb klubok leigazolják. Ők mégis mindig megújulnak, és a nemzetközi színtéren is folyamatosan a legjobbak között szerepelnek.

Kosárlabdában állt már fényesebben a megye, de a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi együttese hatalmas közösségi erejével veszi fel a küzdelmet a tehetősebb csapatokkal szemben. Harcol azért, hogy kiszolgálja a népes szurkolóseregét. Hódmezővásárhelyen is fontos, hogy ha a másodosztályban is, de helyi játékosokra építve létezzen a sportág.

A megyei úszók – Szeged, Vásárhely, Szentes, Csongrád – szebbnél szebb eredményeket szállítottak, a murénás búvárúszók a világ legjobbjai között szerepelnek, a szegedi pingpongosok és röplabdások áldozatos munkával élik az életüket a legjobbak között. A szegedi súlyemelő, Nagy Péter nemcsak magával vív harcot, de küzd, hajt. A Biacsi ikrek, Bernadett és Ilona újabb paralimpiájukra készülhetnek, erre megvan az esélye Mocsári Bencének és Major Endrének is. Három megyei kerekesszékes-kézilabdás, Szilágyi Erzsébet, Fekete Szabolcs és Lévai Nobert Eb-bronzérmet kasszírozott be – ez is csodakategória.

Jászapáti Petra viszi tovább azt a szegedi gyorskorcsolyás vonalat, amely nem mindennapi teljesítmény. Egy alföldi városból rendre klasszisok kerülnek ki, erre mondják: nem gyenge. A szegedi jégkorongklub egyre népesebb, remek közösséget alkotnak, de teniszeredményekben, görkoris sikerekben sem volt hiány idén. Kiss Benedek birkózásban bizonyította, hogy igenis van jövője a sportágnak Szegededn, pedig milyen körülmények között készül… Cselgáncsban, ökölvívásban, vívásban, atlétikában, kick-boxban is ügyesek voltak a szatymaziak, a szentesiek, a szegediek, a vásárhelyiek, a makóiak, a csongrádiak. A pitvarosi floorbalosok pedig országos döntőre készülnek, parádés siker ez is.

Ez a megye a sportja 2019-ben. Nemcsak a mamám büszke erre, hanem egész Csongrád megye.