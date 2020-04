Beindult a munka a pályán

Nyolcsávos rekortán futópálya és nemzetközi minősítésű dobókör is lesz a szegedi atlétikai centrumban, amelynek munkálatait a héten kezdték el az SZVSE-pályán.

A szegedi atléták örömmel osz­tották meg az első képeket a város atlétikai centrumának első „lépéseiről”, hiszen az SZVSE-­pályán a bontási munkálatokkal a héten el is kezdődött a projekt, a tervek szerint pedig év végére végeznek is az építkezéssel. A futballpálya körül egy nemzetközi minősítésű at­létikai központ lesz: idén egy nyolcsávos rekortán futópálya és egy profi dobókör épül, majd a Magyar Atlétikai Szövetség ígérete szerint jövőre egy fedett, 80 méteres futófolyosó is helyet kap.

– A bontási munkálatokkal kezdett a kivitelező Strabag, két-három hónapon belül befejezhetik a futópályát, utána jön a világítás és a kerítés, majd a dobóatléták pályája – nyilatkozta Gera Tibor, az SZVSE létesítményvezetője. – Az építkezés miatt a futballpályát a szélesebb futókör miatt pár méterrel a Kossuth Lajos sugárút felé kell tolni, az álló lelátót le kell bontani, hogy mindennek helye legyen, és új kerítést húznak fel. Később az SZVSE nyolcvanas években felhúzott főépületét is felújíthatják – tette hozzá a szakember.

A szegedi dobóatléták vezetőedzője, Eperjesi László nagyon örül, hogy elindult a munka.

– Olyan pályát kap a város, amelyen hivatalos világcsúcsot is el lehet érni. A dobóatléták számára óriási előrelépés lesz a sokkal jobb minőségű védőketrec, a rekortán révén pedig komplexebb edzéseket tudunk végezni – árulta el a tréner.